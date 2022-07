https://mundo.sputniknews.com/20220726/europa-podria-dejar-sanciones-contra-rusia-en-invierno-1128719225.html

"Europa podría dejar sanciones contra Rusia en invierno"

"Europa podría dejar sanciones contra Rusia en invierno"

MONTEVIDEO (Sputnik) — Hay posibilidades de que Europa tenga que dejar sin efecto las sanciones contra Rusia en los próximos meses, especialmente en el... 26.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-26T20:00+0000

2022-07-26T20:00+0000

2022-07-26T20:00+0000

economía

📈 mercados y finanzas

europa

eeuu

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

rusia

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1122073848_0:21:1101:640_1920x0_80_0_0_885e472f6468b557987c24fc1be2571c.jpg

El analista sostuvo que Europa, en el invierno, depende de los cereales y del gas, lo que genera un "conflicto en su población, que podría llegar a temer que va a pasar frío y hambre".Consideró que las sanciones a Rusia no están siendo "efectivas" porque sus consecuencias están llegando a Europa y puso como ejemplo la decisión de la UE de suavizar medidas contra los bancos rusos para permitir comercio de alimentos.Además, EEUU, a mitad de julio, permitió a las empresas estadounidenses comprar productos agrícolas y fertilizantes rusos.La Comisión Europea señaló el 26 de julio que si se produce un corte total del suministro de gas desde Rusia, la UE tendrá un déficit de este combustible, estimado en unos 45.000 millones en un invierno frío, y que la cifra podría ser mayor o menor en función de las condiciones meteorológicas.GlobalizaciónZamora explicó que el modelo de bloqueo y de sanciones que realiza Occidente no estaba concebido en el largo plazo, por lo que en estos momentos se empiezan a observar las consecuencias en EEUU y en Europa a causa de la globalización.Indicó que este tipo de sanciones "tienen más sentido" cuando se aplican a países latinoamericanos, que no tienen la interdependencia que tienen las economías europeas.La situación de EEUUZamora también consideró que EEUU se encuentra en una situación "complicada".Sostuvo que las sanciones a Rusia van a ir "mutando" en función de los "intereses occidentales"."Por ejemplo, primero van a quitarlas para los alimentos, pero las mantendrán para el calzado", agregó.Rusia es uno de los líderes en exportaciones de trigo y cebada, aceites vegetales, pescado y mariscos.El año pasado aumentó sus exportaciones al mercado global en más del 21%, superando los 37.000 millones de dólares.

https://mundo.sputniknews.com/20220725/acuerdo-de-alimentos-el-objetivo-de-eeuu-es-detonar-cualquier-iniciativa-rusa-1128685590.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

📈 mercados y finanzas, europa, eeuu, 📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, rusia, 💬 opinión y análisis