https://mundo.sputniknews.com/20220726/gas-en-europa-solidaridad-o-imposicion-1128717135.html

Gas en Europa: ¿solidaridad o imposición?

Gas en Europa: ¿solidaridad o imposición?

"Solidaridad con excepciones" muestra decisión de la UE de reducir consumo de gas "por culpa de Rusia". Ejército chino listo para enseñarle buenos modales a... 26.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-26T19:00+0000

2022-07-26T19:00+0000

2022-07-26T19:00+0000

octavo mandamiento

europa

gas

china

eeuu

corea del norte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1128716990_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_8a0e1799b9a144a5040d4e423db897ae.png

Gas en Europa: ¿solidaridad o imposición? Gas en Europa: ¿solidaridad o imposición?

La Unión Europea muestra "solidaridad con excepciones" en reducción consumo de gasLos responsables del sector de Energía de los 27 países de la Unión Europea han alcanzado este martes un acuerdo, reunidos de forma extraordinaria en Bruselas, para reducir el consumo de gas en un 15% –a partir de la semana que viene y hasta marzo de 2023– ante el temor de que Rusia corte los suministros en la próxima temporada de otoño-invierno."¡Esto no era una misión imposible! Los ministros han llegado a un acuerdo político sobre la reducción de la demanda de gas de cara al próximo invierno", publicó la presidencia checa del Consejo de la UE.Ejército chino listo para enseñarle buenos modales a EEUUY es que la potencia norteamericana –quizás debido a su corta edad– todavía no ha aprendido a pedir permiso antes de entrar a casa ajena. Se trata de la visita que tiene previsto realizar a Taiwán la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso norteamericano, Nancy Pelosi, número tres de la política estadounidense, a quien se le olvidó consultar a Pekín.Una provocación dirigida a mostrarle al gigante asiático que Taiwán es un Estado independiente para Washington, aunque no haya llegado a decirlo oficialmente. De hecho, la cadena CNN se refiere a Taiwán como "una isla autónoma que Pekín reclama como territorio propio". China, por su parte, está dispuesta a dar una contundente lección de geografía a quienes parecen haber aprendido mal en la escuela.Delegado cultural de Corea del Norte habla sobre el reconocimiento a Donetsk y LuganskLa República Popular Democrática de Corea, comúnmente conocida como Corea del Norte, reconoció la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk el pasado 13 de julio, algo que incomodó bastante a Occidente. El delegado cultural de la república norcoreana para Occidente, Alejandro Cao de Benós, explica en qué consiste este reconocimiento.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

china

eeuu

corea del norte

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, gas, china, eeuu, corea del norte, аудио