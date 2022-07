https://mundo.sputniknews.com/20220719/increible-hallazgo-chileno-da-pistas-sobre-el-posible-origen-de-la-esquizofrenia-1128469124.html

Increíble hallazgo chileno da pistas sobre el posible origen de la esquizofrenia

Increíble hallazgo chileno da pistas sobre el posible origen de la esquizofrenia

Se estima que una de cada 300 personas sufre esquizofrenia en el mundo, según Naciones Unidas. Esta enfermedad aún no tiene cura, pero un hallazgo permitiría nuevos abordajes para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

2022-07-19T22:10+0000

2022-07-19T22:10+0000

2022-07-19T22:10+0000

big bang

💗 salud

sociedad

salud mental

enfermedad

chile

esquizofrenia

sistema nervioso

universidad de chile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1128469704_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_509ee69a7fc88c266cdb5b0fb31c8831.jpg

Increíble hallazgo chileno da pistas sobre el posible origen de la esquizofrenia Se estima que una de cada 300 personas sufre esquizofrenia en el mundo, según Naciones Unidas. Esta enfermedad aún no tiene cura, pero un hallazgo permitiría nuevos abordajes para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Al menos dos de cada tres personas que padecen psicosis —una pérdida de contacto con la realidad, alucinaciones o alteraciones de la conducta—, entre otras afecciones, no reciben atención de salud mental especializada. Esta es una de las consecuencias de la esquizofrenia.Los diagnósticos tardíos y las demoras en iniciar tratamientos también afectan la calidad de vida del paciente. Se trata de una enfermedad crónica y, actualmente, los tratamientos pueden ser paliativos o no llegar a ser efectivos, pues se llega tarde al paciente.La esquizofrenia siempre se entendió como una enfermedad causada por problemas en la actividad neuronal. En esta oportunidad, las científicas chilenas resolvieron ir por otro camino y analizar qué pasa con la comunicación neurovascular.Esto fue parte de la tesis de doctorado de la chilena Bárbara Casas, dirigido por Palma, donde se apeló a las células troncales pluripotentes, inducidas como modelo para recapitular eventos tempranos del desarrollo. Es decir, estudiar lo que ocurre durante el desarrollo embrional y fetal."Nosotros, por primera vez, demostramos que estas alteraciones se remontan a los principios del desarrollo del sistema nervioso. Pueden sugerir un posible origen de la enfermedad, entendiendo esto como un aporte más en una enfermedad de la que queda mucho por aprender, además de ser una enfermedad multifactorial, en la cual también hay mutaciones de otros genes incidiendo", agregó la especialista."En el fondo, la persona nacería con una suerte de predisposición a poder desarrollar potencialmente esquizofrenia. Si lo llega a desarrollar o no, depende de muchos factores de la vida de la persona", indicó Palma.Saber esta información de antemano podría hasta impedir que la persona con predisposición padezca un brote psicótico, por ejemplo, o que tenga los primeros síntomas. Si bien no se puede evitar que la persona padezca la enfermedad, mejoraría notablemente la calidad de vida, según la científica chilena."Entendiendo que el problema de salud mental lo enfrentamos y vino para quedarse, pandemia mediante, cada vez hay más temas de salud mental. El problema es que para prácticamente ninguno tenemos solución. Hay que pensar cómo podemos prevenir y anticiparnos. Haría una gran diferencia", reflexionó la científica.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💗 salud, sociedad, salud mental, enfermedad, chile, esquizofrenia, sistema nervioso, universidad de chile, аудио