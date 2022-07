https://mundo.sputniknews.com/20220715/es-definitivo-la-espanola-iberdrola-libra-una-multa-millonaria-en-mexico-1128329711.html

Es definitivo: la española Iberdrola libra una multa millonaria en México

Es definitivo: la española Iberdrola libra una multa millonaria en México

Luego de que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) del Gobierno de México impusiera una multa de 9.145 millones de pesos (unos 428 millones de dólares) a... 15.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-15T00:31+0000

2022-07-15T00:31+0000

2022-07-15T00:31+0000

economía

🏛️ compañías

iberdrola

méxico

electricidad

andrés manuel lópez obrador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0e/1128328132_143:0:1407:711_1920x0_80_0_0_6c471101e134373211259de7aa621ae2.jpg

La autoridad judicial mexicana determinó que la firma española no tendrá que cubrir la multa, al menos mientras dura el juicio de amparo, en un nuevo episodio de tensiones entre la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y el sector privado de la industria eléctrica.La determinación del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México, todavía puede ser impugnada todavía por la CRE.Los más de 428 millones de dólares que exige el Gobierno mexicano representan más de la mitad de los beneficios que Iberdrola reportó a nivel global en el primer semestre de 2022, de acuerdo con una estimación del diario español El País.Además, en septiembre se tiene agendada una audiencia para abordar la legalidad de las operaciones de Iberdrola en México, en un escenario en el que López Obrador ha criticado constantemente la especulación de utilidades en un servicio que él considera que debería ser manejado como un derecho y no como un negocio.En ese sentido, el mandatario impulsó una reforma eléctrica para garantizar un control mayoritario del Estado en el sector eléctrico. Sin embargo, no consolidó la mayoría legislativa calificada que necesitaba para modificar la Constitución Mexicana. La multa multimillonaria, por ahora suspendida, se sustenta en la valoración de que Iberdrola violó la ley al revender energía eléctrica a empresas de Nuevo León, estado sede de algunos de los entes empresariales más poderosos del país.Iberdrola interpuso un amparo, cuyo desahogo fue el criterio considerado por el juez para determinar la suspensión del pago de la multa.A pesar de que no se logró la reforma eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) busca echar atrás los esquemas de autoabastecimiento, con los que pretende recuperar unos 77.000 clientes, entre los que figuran fábricas y comercios.El llamado Grupo Monterrey es una de las alianzas empresariales más importantes de México, entre quienes figuran Oxxo, Cemex, la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, el Tecnológico de Monterrey y el diario Reforma, y muchos de ellos se benefician del modelo de autoabasto que provee Iberdrola en la capital de Nuevo León y sus inmediaciones.

https://mundo.sputniknews.com/20220527/el-organismo-regulador-de-energia-de-mexico-multa-con-unos-465-millones-a-espanola-iberdrola-1125962578.html

https://mundo.sputniknews.com/20220428/por-que-se-exhiben-tanto-amlo-acusa-intereses-trasnacionales-en-rechazo-a-la-reforma-electrica-1124950230.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

🏛️ compañías, iberdrola, méxico, electricidad, andrés manuel lópez obrador