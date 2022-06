https://mundo.sputniknews.com/20220610/amlo-recomienda-a-iberdrola-no-patear-el-bote-y-pagar-su-multa-en-mexico-1126570036.html

AMLO recomienda a Iberdrola no 'patear el bote' y pagar su multa en México

AMLO recomienda a Iberdrola no 'patear el bote' y pagar su multa en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sugirió a la española Iberdrola no "patear el bote" esperando que acabe su gobierno para no pagar la... 10.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-10T17:23+0000

2022-06-10T17:23+0000

2022-06-10T17:23+0000

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

política

iberdrola

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1126570131_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_c5599914b3b77fdb0305e0fb56ba7518.jpg

Durante la conferencia matutina del 9 de junio, el mandatario mexicano fue cuestionado sobre la multa de 9.145 millones de pesos (457 millones de dólares) que impuso la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en mayo pasado, misma que fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).En este sentido, López Obrador sostuvo que "está fundada la sanción" dado que la SCJN determinó que se trata de un fraude legal; sin embargo, consideró que los directivos de Iberdrola "son algo especiales" y quedaron acostumbrados al influyentismo."Pero en el caso de Iberdrola y de algunos empresarios asociados a Iberdrola de México no quieren (pagar), piensan que van a ir pateando el bote y que ya se va a terminar el gobierno y que entonces van a regresar sus fueros. Está mal esa apuesta. Yo les aconsejo que no lo hagan porque yo no me voy a ir quedando como cómplice de corrupción, como encubridor", declaró el titular del Poder Ejecutivo.Andrés Manuel López Obrador insistió en el pago de la sanción ya que no les están expropiando ninguna planta ni se están planteando aumento de tarifas, y, al contrario, hay acercamientos para llegar a acuerdos, como ha sucedido con firmas estadounidenses."Vamos a seguirlos convenciendo, persuadiendo de que ya las cosas cambiaron. El ejemplo es lo que se hizo con las empresas estadounidenses, que nos llevó, no sé, cinco días. Los atendí personalmente, caso por caso, en concesiones de petróleo, en terminales de distribución, en planta solar, en gasoductos, en permisos para plantas de licuefacción, vimos todo", insistió López Obrador.

https://mundo.sputniknews.com/20220608/no-soy-calderon-amlo-rechaza-los-nexos-con-el-narco-y-saca-los-trapos-sucios-de-ted-cruz-1126446235.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, andrés manuel lópez obrador, política, iberdrola