Así responde la cadena de tiendas OXXO a las críticas de AMLO | Video

OXXO, la mayor cadena de tiendas de conveniencia de México, aseguró que sí paga de forma justa las tarifas de luz que se le imponen y negó que se beneficie del... 27.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-27T20:42+0000

2022-01-27T20:42+0000

2022-01-27T21:02+0000

américa latina

sociedad

andrés manuel lópez obrador

🏛️ compañías

méxico

reforma eléctrica de amlo

La empresa propiedad de FEMSA se defendió de los señalamientos que ha recibido de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en varias ocasiones ha acusado que OXXO no paga la luz que en realidad consume. En un video difundido en redes sociales, la compañía mexicana hizo alusión a la reforma eléctrica que impulsa el Gobierno mexicano y que pretende que el 54% del mercado eléctrico del país se quede en manos del Estado, específicamente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Aunque no la menciona directamente, la reforma es el tema de fondo por el cual OXXO ha recibido tantas críticas por supuestamente pagar menos luz que una familia mexicana promedio.El video fue replicado por el exdiputado y exaliado de López Obrador, Mario di Constanzo, quien además fue presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) de 2013 a 2018. El 26 de enero, durante su conferencia matutina, el presidente de México criticó, a través de sus funcionarios, que cadenas pertenecientes a la Asociación Nacional De Tiendas De Autoservicio Y Departamentales (ANTAD) se aprovechen del sistema eléctrico nacional para pagar tarifas más bajas. El 5 de noviembre de 2020, el mandatario mexicano arremetió contra OXXO y contra Bimbo —una de las compañías multinacionales más grandes de América Latina— por haber "saqueado" a la industria eléctrica del país. "No quieren dejar de robar. ¿Qué es lo que hizo Iberdrola y Claudio X. González y el señor Fernández de los Oxxo y los de Bimbo? Les debería de dar vergüenza y deberían de estar arrepentidos y ayudando a que saquemos adelante a la industria eléctrica nacional, porque con sus decisiones, pensando de manera individualista, egoísta, sólo con el afán de lucro, estuvieron a punto de quebrar la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y generar una crisis gravísima", criticó López Obrador.

méxico

2022

Noticias

