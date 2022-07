https://mundo.sputniknews.com/20220714/los-5-consejos-mas-inutiles-para-la-salud-despues-de-los-50-1128190267.html

Los 5 consejos más inútiles para la salud después de los 50

Según los médicos consultados por el portal ETNT estos son los peores consejos que pueden seguir las personas mayores:Tomar aspirina a diarioAlgunas personas consideran que tomar aspirina les puede aliviar de algunas dolencias, pero los especialistas en medicina advierten que tomarlas durante largos periodos de tiempo para prevenir los problemas cardíacos no es adecuado ni recomendable para la salud.No es un secreto que la automedicación no lleva a nada bueno, es por eso que todas las organizaciones de salud advierten que la ingesta de cualquier medicamento o analgésico debe realizarse bajo la supervisión de un médico por prevención. Además, la ingesta de aspirina como tratamiento médico ya no se encuentra en la lista de recomendaciones médicas estándar.Eliminar los carbohidratos de la dietaAl intentar llevar una alimentación saludable, muchas personas optan por eliminar los carbohidratos de su dieta pasando por alto que existen carbohidratos saludables que son necesarios para el organismo, sobre todo para las personas mayores de 50 años. Esta lista incluye: salvado, avena, guisantes, lentejas, judías, manzanas, cítricos, bayas, trigo sarraceno, cebada y arroz integral.Estos alimentos ayudan a obtener energía para realizar actividad física. Es por eso que se aconseja excluir de la dieta solo los carbohidratos rápidos y la comida chatarra.Siesta diurnaMuchas personas mayores tienen problemas crónicos de sueño que a menudo no son diagnosticados. Además, el sueño diurno puede interferir con el nocturno. Si te da sueño durante el día, pero duermes bien por la noche, debes consultar a un especialista porque existe la posibilidad de que el organismo no esté funcionando correctamente.Suplementos y vitaminasUna persona no necesita suplementos cuando tiene una dieta equilibrada. Además, estos no van a arreglar los efectos de un estilo de vida poco saludable. El doctor Peter Cohen, de la Facultad de Medicina de Harvard, explicó que los suplementos pueden compensar pequeñas deficiencias, pero nunca podrán reemplazar las vitaminas y minerales que el organismo obtiene con una dieta rica en verduras y frutas.Evitar las grasasNo hay duda que se deben evitar las grasas saturadas que se encuentran generalmente en la comida chatarra, pero sería un error evitar las grasas saludables que ayudan a prevenir las enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Las grasas saludables se encuentran en alimentos como los aguacates, el aceite de oliva y los frutos secos, entre otros alimentos, que son importantes para el funcionamiento del sistema cardiovascular.

