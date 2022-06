https://mundo.sputniknews.com/20220622/esta-simple-prueba-de-equilibrio-puede-predecir-una-muerte-temprana-1127176154.html

Esta simple prueba de equilibrio puede predecir una muerte temprana

Esta simple prueba de equilibrio puede predecir una muerte temprana

A diferencia de la aptitud aer贸bica, la flexibilidad y la fuerza muscular, el arte del equilibrio corporal es una gran manera de determinar y medir la aptitud... 22.06.2022, Sputnik Mundo

Un estudio realizado por un grupo internacional de investigadores ha descubierto que las personas que no pueden mantenerse en pie durante 10 segundos tienen casi el doble de probabilidades de morir en los pr贸ximos 10 a帽os, seg煤n un informe publicado en British Journal of Sports Medicine.Durante la investigaci贸n, 1.702 participantes de entre 51 y 75 a帽os, se sometieron a varias rondas de controles, desde la evaluaci贸n de su peso, el tama帽o de su cintura y medidas de grasa corporal hasta ponerse de pie sobre una pierna con el otro pie levantado metido detr谩s durante 10 segundos sin sujetarse a nada.De los 1.702 voluntarios que participaron entre 2009 y finales de 2020, casi 350 鈥攅s decir, 1 de cada 5鈥 no pudieron mantener el equilibrio, un resultado que se duplic贸 su probabilidad por cada cinco a帽os adicionales de envejecimiento.En general, los investigadores descubrieron que el riesgo de muerte en un plazo de 10 a帽os era 1,84 veces mayor entre los participantes que no superaban la prueba de equilibrio.Adem谩s, los que fallaron la prueba tend铆an a tener peor salud que los que la superaron, con una mayor proporci贸n de obesos, con enfermedades cardiovasculares y con niveles de colesterol en sangre poco saludables.La diabetes de tipo 2 era tres veces m谩s frecuente entre las personas que suspend铆an la prueba que entre las que la superaban.La falta de equilibrio y de aptitud musculoesquel茅tica puede estar relacionada con la fragilidad en los adultos mayores, opin贸 el Dr. Claudio Gil Soares de Ara煤jo, uno de los autores del estudio.Sin embargo, Ara煤jo agrega que "nunca es demasiado tarde para mejorar el equilibrio mediante un entrenamiento espec铆fico. Un par de minutos al d铆a, en casa o en el gimnasio, pueden ayudar mucho".

