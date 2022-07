https://mundo.sputniknews.com/20220712/super-empaque-natural-permite-que-tu-comida-dure-hasta-tres-veces-mas-1128115792.html

Súper empaque natural permite que tu comida dure hasta tres veces más

Componentes de elementos como el orégano se utilizan para fabricar empaques que extienden la conservación y mantienen frescos los alimentos, gracias a la nanotecnología. Uno de los creadores explica cómo funciona.

40% de los alimentos que se producen en Latinoamérica se pierden antes de ser consumidos. Inspirados en esto, científicos de la Universidad Nacional de Colombia crearon un tipo de nanotecnología para empaques, enfocados en ayudar a revertir el problema.Además de pensar en la reducción de pérdidas, se pensó también en un material de origen natural y biodegradable. ¿Cómo es posible? Hablamos con al profesor Diego Castellanos, coordinador del Laboratorio de Empaques y Vida útil de la Universidad, quien encabezó este proyecto.El entrevistado explicó que "con el uso de este tipo de materiales de empaque compuestos o nanocompuestos, podemos llegar a tiempos del doble o el triple de vida útil", en frutas, verduras e incluso carnes, según las pruebas realizadas hasta el momento.Aceites esenciales de canela, ajo u orégano son algunos de los elementos naturales utilizados para fabricar estos empaques."Usamos diferentes tipos de arcillas (...) partículas derivadas de la celulosa, el primer polímero más natural más abundante en la tierra. Estas partículas, que las usamos muy pequeñitas a niveles, en escala nano, nos sirven para fortalecer algunos materiales de empaque básico", indicó el experto.La nanotecnología es la manipulación de materias a escala muy pequeña, diminuta o casi invisible para el ojo humano, que permite elaborar nuevos materiales o estructuras.En este caso, un mililitro de aceite esencial permite fabricar unos 1.000 empaques, según las proporciones mencionadas por el investigador.El empaque tampoco requiere una conservación especial; también se pensó en fabricar un empaque adaptable al estilo de vida ajetreado y con poco tiempo de la sociedad moderna.Respecto al gasto extra que puede implicar para el sistema productivo, el objetivo es "que no pase más de un aumento de 50% 60% del costo que tendría el empaque per se. Para poner un ejemplo: en Colombia este tipo de empaques puede tener un costo de 20 a 40 centavos de dólar", declaró el entrevistadoSegún el investigador, también es importante ver la globalidad de la situación, pues quizá se invierten unos centavos más, pero se ahorra más aún al no perder la mercadería por descomposición.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

