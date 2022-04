https://mundo.sputniknews.com/20220405/nanotecnologia-y-su-posible-uso-para-descubrir-nuevos-tratamientos-contra-el-cancer-1124037182.html

Nanotecnología y su posible uso para descubrir nuevos tratamientos contra el cáncer

Nanotecnología y su posible uso para descubrir nuevos tratamientos contra el cáncer

Un hallazgo de científicos argentinos permitirá iniciar una innovadora línea de investigación que podría abrir la puerta a nuevos abordajes terapéuticos.

En el marco de una investigación internacional con la participación de expertos de España, Italia e Inglaterra, los argentinos participantes lograron comparar la acción oxidativa de un pequeño material en células tumorales y sanas."La línea de investigación se basaba en analizar el poder catalítico de estos nanomateriales y qué efecto tenían unas proteínas particulares que cumplen una función esencial para la viabilidad celular", dijo a Big Bang el biotecnólogo argentino Juan Devida, becario del Conicet en el Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas de su país."Lo que hacen [dichas proteínas] es regular lo que se denomina la homeostasis redox, un equilibrio químico fundamental para que las especies químicas que están oxidadas y reducidas no terminen dañando a las células", agregó.Devida trabajó en esta investigación junto a los científicos argentinos Félix Requejo y Lisandro Giovanetti, también integrantes del Conicet.El trabajo también incluyo realizar pruebas en animales. Esta etapa de trabajo se realizó en Europa.Para el científico entrevistado, "del mismo modo también tuvo un efecto sobre el poder de invasividad de ese tumor, lo que se conoce como metástasis. Tuvo un freno sobre ese mecanismo invasivo de las células tumorales donde muchas veces es lo más complicado de atacar en una terapia en los cánceres".El biotecnólogo argentino explicó que estos hallazgos son resultados preliminares y aún no se puede anunciar el efecto sobre las personas. Pero aclaró que así, se generó un nuevo enfoque, "un puntapié inicial de una nueva línea de investigación" para llegar a tratamientos aplicables en humanos.Los medicamentos y tratamientos existentes para tratar diversas enfermedades llevan un largo proceso de investigación y testeo. Lo que tuvo mayor difusión con la pandemia cuando se resaltó el breve tiempo récord que llevó fabricar las vacunas contra la COVID-19, algo inusual para la industria hasta el momento.En este caso, ¿cómo es el proceso que deben recorrer ahora los investigadores para que finalmente nuevos tratamientos puedan llegar a nuestro alcance, como pacientes? Según Devida, el mismo que debe transitar cualquier otro medicamento.Si bien no se puede saber con exactitud cuántos meses o años llevaría, es una tarea de muchos años y de intenso trabajo, según el científico argentino.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

