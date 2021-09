https://mundo.sputniknews.com/20210927/el-desperdicio-de-alimentos-un-peligroso-lujo-de-los-latinoamericanos-1116505812.html

El desperdicio de alimentos, un peligroso lujo de los latinoamericanos

El desperdicio de alimentos no solo es un problema social y económico, sino que empieza a mostrar sus graves consecuencias ambientales. En América Latina, la... 27.09.2021, Sputnik Mundo

Cada habitantes de América Latina y el Caribe arroja a la basura un promedio de 69 kilos de comida al año, de acuerdo a una estimación hecha en la edición de 2021 del Índice de Desperdicio de Alimentos, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).A contramano de los problemas de nutrición que poblaciones enteras sufren alrededor del mundo, la humanidad también se ha acostumbrado a desperdiciar grandes cantidad de alimentos que cada día se producen o colocan en el mercado pero no llegan a ser consumidos. El problema se presenta tanto dentro de los hogares como en los comercios minoristas o los servicios de alimentos.Además de un signo de desigualdad social y económica, el desperdicio de alimentos también tiene su impacto directo en el medio ambiente. En efecto, estimaciones hechas para el informe indican que entre el 8% y el 10% de las emisiones mundiales de gases del efecto invernadero se asocian a alimentos que nunca llegan a ser consumidos.Un dato preocupante si se tiene en cuenta que, a nivel mundial, se estima que se desperdicia el 17% de los alimentos que se produce. El mayor desperdicio se da en los hogares, donde se llega a desechar el 11% de la comida. El desperdicio es del 5% en servicios alimentarios y de 2% en los comercios minoristas.Por si fuera poco, los alimentos que se producen pero no se consumen el 38% de la energía total que utiliza el sistema alimentario.¿Qué países de América Latina desperdician más comida?De acuerdo al informe —que conjuga las pocas mediciones hechas en la región con estimaciones que califica como "poco confiables"—, hay un país latinoamericano que sobresale del resto en el desperdicio de comida: México.Los mexicanos arrojan a la basura un promedio de 94 kilos de comida por año y por persona, totalizando 11,9 millones de toneladas anuales de comida desperdiciada.México también es, junto a Brasil, Colombia y Belice, uno de los cuatro únicos países de América Latina y el Caribe que realizaron algún tipo de estudio para medir el problema.Brasil, precisamente, es el único que supera a México en toneladas anuales desperdiciadas, con 12,5 millones. Sin embargo, presenta un mejor promedio per cápita, ya que cada brasileño desperdicia 60 kilos anuales.Entre los que tienen más desperdicio anual per cápita aparecen Haití, con 83 kilos, y le siguen Bolivia, El Salvador, Nicaragua y Honduras, con 80 kilos.En Argentina, por ejemplo, se desperdician 3,2 millones de toneladas anuales de alimentos, lo que da un promedio de 72 kilos por argentino. Colombia, que logró hacer una medición del problema en Bogotá, desperdicia 3,5 millones de toneladas anuales pero tiene un promedio un poco mejor, 70 kilos por persona.Belice, además de ser el país que mejor ha medido el desperdicio, se destaca claramente como el que menos alimento echa a la basura, con un envidiable promedio de solo 53 kilos por persona.

