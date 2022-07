https://mundo.sputniknews.com/20220712/embajador-ruso-el-comercio-entre-rusia-y-mexico-sigue-creciendo-en-2022-1128098280.html

Embajador ruso: el comercio entre Rusia y México sigue creciendo en 2022

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El volumen del intercambio comercial entre Rusia y México sigue creciendo en 2022, aseguró en entrevista con Sputnik, el embajador... 12.07.2022, Sputnik Mundo

"Hace poco el Banco Central de México informó, basándose en datos de la aduana mexicana, que en los primeros cuatro meses de este año las importaciones mexicanas desde Rusia crecieron un tercio en comparación con el mismo período de 2021. Tomando en cuenta la tendencia del año pasado, supongo que los datos del Banco de México corresponden a la realidad", dijo el diplomático.Koronelli agregó que, según estimaciones preliminares, para mediados de 2022 la estructura del intercambio comercial entre Rusia y México no sufrió cambios sustanciales.De acuerdo con el Servicio Federal de Aduanas de Rusia, el intercambio comercial con México alcanzó en 2021 un récord de 4.800 millones de dólares, con un saldo positivo superior a los 1.000 millones de dólares.Scotiabank se niega a atender cuentas de misión diplomática rusa en MéxicoAsimismo, Koronelli mencionó que la sucursal mexicana del grupo financiero canadiense Scotiabank, tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania, se negó a seguir trabajando con la Embajada rusa, pese a la ausencia de restricciones federales formales en el sector bancario."Durante muchos años, Scotiabank, que es parte del grupo financiero canadiense del mismo nombre, nos atendió. Poco después del inicio de la operación militar especial en Ucrania, el banco se negó a trabajar con nosotros. Está claro que esto fue hecho bajo la dirección de los propietarios de Ottawa", declaró.La Comisión Federal de Bancos y Valores de México, en respuesta a una solicitud de diplomáticos sobre esta situación, dijo que no se impusieron restricciones formales a las personas físicas y jurídicas rusas en el sector bancario a nivel federal. Al mismo tiempo, el regulador enfatizó que cada banco es libre de tomar decisiones independientes cuando trabaja con sus clientes."Estamos buscando una alternativa y estamos en la etapa final de recolectar el paquete de documentos necesarios. Después de eso, espero que podamos obtener el servicio de otro banco, puramente mexicano", agregó.De acuerdo con el embajador ruso, existen dificultades para trabajar en México en relación con las sanciones, pero tienen solución y surgen no a nivel federal, sino a nivel de organizaciones específicas.El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo anteriormente que su Gobierno no se sumará a las sanciones y pretende mantener buenas relaciones con Moscú, así como la posibilidad de diálogo con las partes del conflicto en Ucrania.Laboratorio mexicano, cerca de lanzar producción de Sputnik VPor otra parte, el diplomático ruso resaltó que la empresa biofarmacéutica mexicana Probiomed está esperando la prueba de un lote de prueba de la vacuna Sputnik V en el Instituto Ruso Gamaleya y está lista para comenzar la producción de ciclo completo.Según Koronelli, un lote de prueba de la vacuna rusa producida en la planta de Probiomed en junio debería haberse enviado para su prueba en Rusia."De aprobarse el lote de prueba, se debería firmar un contrato con el Fondo Ruso de Inversión Directa, que allanará el camino para la producción de este lote de 200.000 dosis para el consumidor panameño. Estamos hablando del ciclo completo de producción del primer componente de Sputnik, que los mexicanos, junto con los panameños, planean utilizar como vacuna de refuerzo, para la revacunación", agregó.La implementación del proyecto para la producción de la vacuna rusa en México, según el diplomático, abre buenas perspectivas para la misma en la región —la aprobación de uso—, ya recibida por parte del regulador local Cofepris, se acepta automáticamente en la mayoría de los países de América Latina .En 2021, un lote de la vacuna Sputnik V fue embotellado a partir de componentes rusos en la planta de la farmacéutica estatal mexicana Birmex y recibió aprobación tras análisis en el Instituto ruso Gamaleya. Sin embargo, el proyecto no se desarrolló más."A partir de hoy, Birmex se ha alejado básicamente del tema de producción y embotellado de vacunas, no solo en relación con Sputnik, y ahora se dedica exclusivamente a la distribución", explicó.México, interesado en universidades rusasPor su parte, el embajador ruso aseveró que los postulantes mexicanos eligen anualmente sus cupos completos para estudiar en universidades rusas, y las propias regiones del país latinoamericano se ponen en contacto para establecer lazos a través de las universidades.Tras el inicio de una operación militar especial en Ucrania, varios mexicanos que ingresaron a universidades rusas para el año académico 2022-2023 retiraron sus solicitudes, principalmente debido al gran aumento en el costo de los vuelos."Hubo dos razones, un par de personas indicaron que temían por su seguridad, para el resto se volvió decisivo el problema del transporte por el aumento de los precios. Para muchos mexicanos que pagan sus propios boletos al lugar de estudio, se han vuelto inasequible", explicó.Además de los intercambios de estudiantes, las relaciones bilaterales entre universidades son un componente importante de las relaciones científicas y educativas. En 2021, el Instituto Politécnico Nacional de México (IPN) anunció el inicio de la cooperación con la Universidad Rusa Bauman, y en julio de este año, los Gobiernos de los estados de Durango y Coahuila se dirigieron a la Embajada rusa con una solicitud para establecer relaciones interuniversitarias. "Recientemente, hubo una reunión con una delegación de los estados de Durango y Coahuila, quienes mostraron gran interés en establecer contactos directos con universidades rusas. Ahora estamos esperando detalles sobre las universidades de estas regiones para difundir esta información a potenciales socios en Rusia", agregó.

2022

