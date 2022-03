https://mundo.sputniknews.com/20220322/mexico-continuara-con-acuerdo-de-produccion-de-vacuna-rusa-sputnik-v-1123418653.html

México continuará con acuerdo de la producción de la vacuna rusa Sputnik V

México continuará con acuerdo de la producción de la vacuna rusa Sputnik V

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — México continuará con los compromisos firmados con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) para la adquisición y envasado de la... 22.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-22T16:05+0000

2022-03-22T16:05+0000

2022-03-22T16:47+0000

américa latina

méxico

rusia

sputnik v (vacuna)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1118493173_0:277:3072:2005_1920x0_80_0_0_34562c1fff46b527853095a7eac9f225.jpg

El 14 de octubre de 2021, las partes acordaron la transferencia tecnológica para envasar la vacuna rusa contra COVID-19 y producir hasta 4,5 millones de dosis mensuales para suministros nacionales y, eventualmente, exportarla a Centroamérica.Sin embargo, López Obrador dijo que "no hay una fecha próxima para la producción" del biológico ruso en México.Agregó que el tema de la salud pública "tiene que ver con los derechos humanos, y el principal derecho humano es el derecho a la vida; entonces, no debe mezclase la cuestión política con la salud".Las autoridades sanitarias nacionales van a continuar con el mismo plan de vacunación original, añadió."Se está observando que no hay efectos secundarios por la vacuna, puede ser que sean efectos secundarios por el COVID-19, pero no por la vacuna, esto es ya muy evidente, si fuese lo contrario ya se sabría en el mundo", dijo acerca de la fiabilidad de la batería de vacunas que se aplican en el país latinoamericano.El gobernante se preguntó por qué el Congreso de EEUU no aprueba ayuda económica para Centroamérica, como los hace para otros países como Ucrania.México condenó en Naciones Unidas la operación militar de Rusia en Ucrania; sin embargo, no se sumó a los países que activaron sanciones económicas sin precedentes.La cobertura nacional de vacunación es de más de 90% de la población adulta mexicana, y más de 54 por ciento de menores de 14 a 17 años protegido.México registra este martes la octava semana consecutiva de reducción de la epidemia de COVID-19, con los menores niveles de los indicadores, comparados con la segunda ola de contagios.

https://mundo.sputniknews.com/20220213/la-vacuna-rusa-sputnik-v-es-la-mas-utilizada-en-la-ciudad-de-mexico-1121600335.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, rusia, sputnik v (vacuna)