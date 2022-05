https://mundo.sputniknews.com/20220504/amlo-se-mantiene-firme-ante-la-onu-mexico-no-se-sumara-a-las-sanciones-contra-rusia--1125099743.html

AMLO se mantiene firme ante la ONU: México no se sumará a las sanciones contra Rusia

El embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador la... 04.05.2022, Sputnik Mundo

Fue justamente a la salida del encuentro en donde De la Fuente dijo en entrevista con varios medios de comunicación que el presidente López Obrador le había ratificado la postura que México ha adoptado a lo largo del conflicto entre Rusia y Ucrania: no sumarse a las sanciones económicas contra Moscú. "En la misma posición con nuestras líneas me lo ha ratificado de darle prioridad a la protección a civiles y a la infraestructura civil, la ayuda humanitaria y estricto apego al derecho internacional, a la carta de la ONU y sobre la base de los principios constitucionales de nuestra política exterior", señaló el exrector de la UNAM. A presunta expresa sobre si México se sumaría a las acciones contra Rusia, el representante respondió tajantemente que no. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, el Gobierno de México asumió una postura neutral e incluso ha criticado los bloqueos que se han impuesto en contra de Rusia. No vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones con todos los Gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto", respondió el mandatario ante la pregunta realizada por Sputnik en la conferencia matutina del 1 de marzo.

