El ministerio de Defensa británico critica a 'BBC' por la investigación sobre crímenes de guerra

El ministerio de Defensa británico critica a 'BBC' por la investigación sobre crímenes de guerra

MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Defensa del Reino Unido acusó a la corporación de radio y televisión 'BBC' de poner en peligro la vida de soldados con un... 12.07.2022, Sputnik Mundo

La oficina de prensa del ministerio señaló en Twitter que durante las investigaciones efectuadas por la policía militar "no se encontraron pruebas suficientes para que se abriera una investigación judicial" y afirmó que "las insinuaciones de que exista lo contrario son irresponsables, erróneas y ponen en peligro a valientes efectivos de nuestras Fuerzas Armadas, así como su reputación".El periódico The Times adujo el comentario de un representante de la BBC, que calificó dicho material como la culminación de una investigación que duró cuatro años, así como aseveró que incluye nuevos datos y testimonios.Según una información publicada en la web de la corporación mediática, la BBC estuvo investigando una serie de operaciones, durante las cuales los combatientes de las fuerzas especiales británicas mataban a personas desarmadas incluso después de entregarse.Según The Times, el Ministerio de Defensa todavía no ha visto el documental.

