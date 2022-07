https://mundo.sputniknews.com/20220712/aborto-en-colombia-eeuu-tiene-mucho-que-aprender-del-sur-1128116291.html

Aborto en Colombia: "EEUU tiene mucho que aprender del sur"

Las mujeres colombianas aún enfrentan barreras para acceder a la interrupción legal del embarazo, dijo a Sputnik Ana Cristina González, integrante del... 12.07.2022, Sputnik Mundo

américa latina

colombia

aborto

derechos de la mujer

derechos sexuales

mujeres

Un informe sobre la aplicación del sentencia histórica C-055 de 2022 —que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación— elaborado por el movimiento Causa Justa identificó que aún persisten varias barreras de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE): el desconocimiento del marco legal vigente, la interpretación restrictiva del texto y las fallas en la prestación de los servicios, entre otros obstáculos.Sin embargo, los colectivos de mujeres ven un escenario más alentador a partir de agosto de 2022, cuando el presidente electo, Gustavo Petro, asuma su mandato.La referente de la organización, médica colombiana y experta en salud, derechos sexuales y reproductivos e igualdad de género, Ana Cristina González, dijo a Sputnik que se prevé "un contexto completamente distinto, sobre todo para proteger los derechos alcanzados y también para crear condiciones para su ejercicio"."Contrario al Gobierno actual de Iván Duque, tanto el futuro presidente como quien será su ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, ya han dicho que respetarán la decisión de la Corte Constitucional y la implementarán" durante su mandato, sostuvo González.La dirigente valoró que "la propia ministra ha dicho también que van a avanzar con la formulación de una política pública o una regulación sanitaria, que es una de las solicitudes que le hace la Corte al Gobierno en su decisión judicial de febrero de este año".Si bien el nuevo Gobierno aún no tomó posesión, los colectivos ya han participado de instancias en las que expusieron las preocupaciones y urgencias referentes al aborto frente al equipo de Petro.En junio, más de 30 organizaciones de mujeres se reunieron con Petro en Bogotá, en el marco de un "debate feminista" que buscaba conocer las agendas de los aspirantes a la Casa de Nariño.En esa instancia, Petro criticó la criminalización de las mujeres que interrumpen su embarazo: "El aborto es una decisión libre de la mujer y por tanto no debe haber una sanción social", dijo y se comprometió a tratar el asunto como una prioridad en su agenda de Gobierno.Más mujeres buscan asesoramientoEl primer balance sobre la implementación del fallo histórico colombiano que eliminó el delito al aborto hasta la semana 24 —y mantuvo las causales de la sentencia C-355 de 2006 que contemplan la violación, salud de la mujer y malformación del feto— evidenció, además de la presencia de barreras, un aumento de la cantidad de mujeres que solicitan asesorías o acompañamiento legal durante el primer trimestre de embarazo.El estudio, que analiza los primeros 100 días (desde el 22 de febrero hasta el 31 de mayo) del nuevo marco legal, identificó un incremento del 52% de los casos atendidos respecto al año anterior.De este porcentaje, el 75% de las mujeres que solicitaron el IVE lo hicieron dentro de las 24 semanas de gestación. El restante 25% solicitó el procedimiento a partir de la semana 25 por las causales reconocidas en 2006.De todos modos, lo más habitual es que las mujeres accedan al procedimiento antes de la semana 12 de gestación.La activista subrayó que "así como en otros países, tras registrarse un cambio en la norma se observa un incremento en la búsqueda de servicios, que no quiere decir que aumenten los abortos, sino que en realidad las mujeres tienen más confianza y tranquilidad para buscar los servicios".A pesar de este aumento, González consideró que el período analizado en el informe aún es "relativamente corto, tanto para difundir la sentencia como para transformar los servicios" en profundidad.Actualmente las mujeres se enfrentan a trabas que no están incluídas en la norma, que las llevan a interrumpir de forma no tan temprana su embarazo."EEUU tiene mucho que aprender del sur"En referencia a la anulación de la sentencia del caso Roe versus Wade de 1973 —que representó una proteción del derecho al aborto en EEUU— por parte de la Corte Suprema estadounidense, González dijo que "no hay ninguna duda que el retroceso de EEUU es muy inquietante y preocupante". Sin embargo, dio por seguro que "las mujeres seguirán luchando para recuperar ese derecho y llevar adelante sus decisiones reproductivas".En ese sentido, apuntó que el país norteamericano "tiene mucho que aprender del sur", dado que "los feminismos de América Latina han sido capaces en estos años de mover la agenda de liberalización del aborto y no solo han trabajando para lograr una sentencia, sino para que esta se implemente y no haya silencio frente a las decisiones judiciales", destacó.González cree que los avances de Colombia no se encuentran en riesgo.Luego de la aprobación de la Corte colombiana, en febrero de 2022, sectores conservadores y religiosos se manifestaron en contra del fallo y amenazaron con presentar solicitudes de nulidad, algo que finalmente concretó la Clínica Jurídica Persona y Familia de una Universidad en Bogotá, con la participación del Ministerio de Justicia.Si bien estos intentos de revocar la histórica decisión se dieron a conocer el mismo día que se anuló el precedente estadounidense, González afirma que no se derivaron de lo trascendido en EEUU."No se deriva de lo que pasó en EEUU, son parte de un proceso propio en Colombia", afirmó y explicó que "el proceso que estamos teniendo en Colombia es distinto al de EEUU".Sin embargo, sí es cierto que lo sucedido en el país norteamericano "va a empoderar" a los grupos opositores al aborto. A pesar de ello, para la activista, es muy poco probable que la solicitud de nulidad vaya a prosperar en el país.

