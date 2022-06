https://mundo.sputniknews.com/20220624/california-oregon-y-washington-emiten-compromiso-conjunto-para-defender-acceso-al-aborto-1127292762.html

California, Oregon y Washington emiten compromiso conjunto para defender acceso al aborto

California, Oregon y Washington emiten compromiso conjunto para defender acceso al aborto

WASHINGTON (Sputnik) — Los estados de California (sudoeste), Oregon (oeste) y Washington (noroeste) emitieron un compromiso conjunto para proteger el acceso al... 24.06.2022, Sputnik Mundo

El compromiso conjunto afirma las intenciones de los gobernadores de protegerse contra los esfuerzos de los estados hostiles al aborto para atacar a las personas que se someten legalmente al procedimiento en sus estados, incluso al rechazar la extradición no fugitiva de personas para enjuiciamiento penal por someterse a abortos en sus estados y promover un mayor acceso a los servicios de atención mediante la ampliación del acceso a los medicamentos y el aumento de profesionales calificados.Los gobernadores también ayudarán a defenderse de la información sobre salud reproductiva "falsa y engañosa", según el compromiso conjunto.Newsom se unió a la firma del compromiso por parte de la gobernadora de Oregon, Kate Brown, y el gobernador de Washington, Jay Inslee.Más temprano ese día, la Corte Suprema anuló el precedente establecido en la decisión Roe vs. Wade de 1973 y dictaminó que los estados pueden regular la práctica del aborto.El juez Samuel Alito, autor de la opinión manuscrita de la Corte Suprema, dijo que la Constitución de EEUU no prohíbe que los ciudadanos de los estados regulen el aborto ni confiere el derecho al aborto.La decisión ha provocado llamados de los defensores del derecho al aborto para reforzar las protecciones para el procedimiento, incluida la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien dijo que los demócratas del Congreso trabajarán para consagrar las protecciones del aborto en la ley federal.El Departamento de Justicia de EEUU también está en total desacuerdo con el fallo, según un comunicado del fiscal general Merrick Garland.

