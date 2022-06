https://mundo.sputniknews.com/20220625/la-decision-de-la-corte-suprema-de-eeuu-sobre-aborto-es-enemiga-de-los-derechos-humanos-1127310259.html

La decisión de la Corte Suprema de EEUU sobre aborto es "enemiga" de los derechos humanos

Martínez añadió que el fallo responde al estereotipo conservador que presume que el fin máximo de una mujer tiene que ser la reproducción y considera irresponsables sus libertades sexuales.Una mayoría de seis jueces contra tres derogó el 24 de junio el fallo conocido como Roe vs. Wade, de 1973, por lo que la protección de la interrupción voluntaria del embarazo queda ahora en manos de la justicia de cada estado.Martínez consideró que hay que estar "muy alerta" sobre lo que pueda pasar con otros derechos a raíz de este antecedente y el perfil de los jueces de la actual corte.En ese sentido, la especialista añadió que no se puede saber qué pasará, ni afirmar que habrá nuevos retrocesos, pero advirtió que "hay que estar muy alerta y muy pendientes de que hoy la Corte Suprema de Justicia está compuesta por una mayoría anti derechos con una perspectiva abiertamente conservadora".Respecto la decisión, Martínez lamentó que ahora los estados del país puedan prohibir el aborto en cualquier momento del embarazo y lo calificó como un retroceso radical de la libertad reproductiva que revierte 50 años de derechos y hará que millones de mujeres, niñas y personas gestantes deban buscar servicios de aborto lejos de sus hogares.Además, resaltó los señalamientos de los tres jueces que votaron en contra de esta decisión, quienes alertaron que muchas jóvenes llegarán a la mayoría de edad con menos derechos de los que tenían sus madres y abuelas.En ese sentido, consideró que los jueces que lograron este resultado lo hicieron sin considerar lo que significa quitar ese derecho y las consecuencias que genera su decisión en la vida de las mujeres.Influencia conservadoraConsultada sobre la influencia del expresidente Donald Trump (2017-2021), quien celebró este nuevo fallo, al nombrar jueces para la Corte Suprema con un claro perfil antiaborto, consideró que es "muy grave" que el magnate republicano haya adelantado en una entrevista que el Roe vs. Wade podría ser revertido.Asimismo, se refirió a la influencia de grupos fundamentalistas y antiderechos, que en toda la región están buscando revertir los avances que se obtuvieron en las últimas dos décadas en Latinoamérica, así como poner más barreras en los países que ya tienen marcos profundamente restrictivos, como es el caso de Honduras, que el año pasado blindó, a través del Congreso, el artículo de la Constitución que prohíbe el aborto por cualquier causa.Frente a ese movimiento antiderechos, Martínez consideró que desde la sociedad civil "hay mucho trabajo para hacer", sobre todo recordar que no se trata de estar de acuerdo o no con el aborto, sino que se trata de un servicio de salud esencial ratificado por la Organización Mundial de la Salud, por lo que tiene que estar disponible para cualquier persona con capacidad de gestar.La especialista añadió que el Congreso debe pensar estrategias para garantizar la protección de los derechos humanos, en este caso los derechos reproductivos, y llamó a que se realicen acciones a nivel estatal para fortalecer las protecciones legales para aquellas mujeres que tienen que viajar a otros estados a interrumpir su embarazo.Se espera que tras este fallo al menos 26 estados reviertan sus marcos legales para prohibir el acceso al aborto, en algunos casos de manera total y en otros con mayores barreras a las que ya existen.ColombiaFinalmente, consultada sobre lo que sucedió también el 24 de junio en Colombia, donde el Ministerio de Justicia solicitó a la Corte Constitucional anular la sentencia que despenaliza el aborto hasta las 24 semanas, Martínez consideró que se trata de una acción "atroz" del Ejecutivo, que es quien por excelencia debe patrocinar la independencia de poderes.Respecto al derecho al aborto afirmó que no es un tema que deba estar abierto a discusión y consideró que Colombia tiene hoy un fallo que está a la vanguardia a los derechos humanos y del marco normativo regional.En ese sentido, calificó como "muy político" que los actores que se pronunciaron hoy en Colombia quieran aprovecharse de la situación que está pasando en EEUU para ganar popularidad y hacer mucho más fuertes los discursos, además de demagogia punitiva, que busca que el aborto siga estando en el código penal y signifique un castigo perpetuo para las mujeres, por sus libertades sexuales y porque se les presume el fin máximo de la reproducción.

