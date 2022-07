https://mundo.sputniknews.com/20220709/las-brigadas-muralistas-que-plasman-las-luchas-populares-en-las-paredes-de-chile--fotos-1128011476.html

Las brigadas muralistas que plasman las luchas populares en las paredes de Chile | Fotos

"Las brigadas muralistas chilenas son una experiencia absolutamente original", señaló el crítico de arte Ernesto Saul en 1972. 50 años después, esta... 09.07.2022, Sputnik Mundo

Dentro de esta manifestación artística que ha ocupado muros como lienzos destaca la Brigada Ramona Parra (BRP), organización muralista que lleva más de 50 años coloreando las paredes con mensajes alusivos a las distintas luchas populares que se han dado en Chile.En esa línea, la encargada nacional de la Brigada Ramona Parra, Daniela Gacitúa, comentó a Sputnik que la importancia del muralismo "recae en que estamos en un país con demasiadas denuncias sociales que se hicieron notar con fuerza en el estallido social del 2019"."Los muros han servido como una muestra de lo que el pueblo pide y necesita. A través del arte, podemos ser un canalizador de demandas", agregó.El nacimiento de la BRP y su papel en la convulsionada década de los 60Fue en 1968 cuando el VI Congreso de las Juventudes Comunistas de Chile emanó la necesidad de articular grupos abocados a la propaganda.Un año después, en la llamada Marcha por Vietnam, aparecieron en las calles varias cuadrillas de militantes, armados con tarros de pinturas y brochas que, a medida que avanzaba la movilización de Valparaíso a Santiago —ciudades separadas por más de 100 km—, iban pintando en los muros aledaños consignas en favor del país asiático que combatía una guerra feroz contra EEUU.El nombre de las brigadas homenajea a Ramona Parra, quien fue asesinada por Carabineros el 28 de enero de 1946, cuando llegó hasta Plaza Bulnes, aledaña al Palacio de La Moneda, para participar de una manifestación convocada por la Confederación de Trabajadores de Chile en solidaridad con los sindicatos de las oficinas salitreras Mapocho y Humberstone.El nacimiento de la BRP se dio en un contexto en el que músicos, artistas e intelectuales buscaban nuevas maneras de expresar el sentimiento de justicia social que recorría el país a fines de la década del sesenta y que culminó con la victoria de Salvador Allende en 1970.Los murales de las Brigada Ramona Parra, así como también las composiciones de la Nueva Canción Chilena, fueron, y siguen siendo, característicos del gobierno de la Unidad Popular y objeto de estudios a nivel internacional.La realidad nacional, los trabajadores de la minería, la familia, los voluntariados, la geografía del país, entre varias otras, fueron sinónimos de inspiración y motivación para plasmar en enormes murales el sentir colectivo, el sueño esperanzador que se volvía más tangible que nunca para los sectores históricamente excluidos de la sociedad.Ernesto Saul, en su libro Pintura Social en Chile, editado en 1972 por la editorial Quimantú, señala que "las brigadas muralistas chilenas son una experiencia absolutamente original. Nacieron con una finalidad práctica: hacer publicidad política. No hubo en ellas ni un maestro ni un grupo de artistas. Todo lo que saben lo aprendieron trabajando. Todo lo que han realizado lo hicieron aprendiendo".Tras mil días de gobierno de la Unidad Popular, la larga noche caía implacable sobre la clase trabajadora. La dictadura no solo desapareció a opositores políticos, los murales también desaparecieron.Los soles, los pájaros, las palomas que se transformaban en banderas fueron teñidas de gris opaco. La dictadura se esmeró en no dejar ningún vestigio de la esperanza de los pobladores. Intentó borrar todos los símbolos, todos los sueños que fueron plasmados por obreros, campesinos y pintores.A pesar de la feroz dictadura que gobernó Chile entre 1973 y 1990 a punta de sangre y metralletas, la BRP continuó su trabajo de propaganda política, esta vez abocado a poner fin al régimen de Pinochet.Los sueños que fueron apagados por la dictadura, hoy vuelven a resurgir con otra camada de brigadistas y que, posterior al 18 de octubre 2019, han vuelto a llenar de colores las calles de Chile con mensajes sobre demandas sociales y apoyando al inédito proceso constituyente que se desarrolló en el país entre el 4 de julio de 2021 al 4 de julio de 2022."Las paredes se transformaron en un lienzo abierto"Para César Tudela, "la BRP le dio la identidad única chilena de lo que es el muralismo biopolítico. Además, creo que lo más lindo de la Ramona Parra tiene que ver que a veces no hace falta letra para que el público o cualquier persona pueda ver el mensaje que quieren entregar".En esa misma línea, el periodista especializado en la cultura popular chilena comentó que "las paredes se transformaron en un lienzo abierto donde cualquier ciudadano, ya sea anónimo o firmante, puede hacer uso para entregar un mensaje".El periodista explicó a Sputnik que la gran gracia que tiene la BRP se debe a que la intencionalidad artística de sus murales es coherente con el mensaje político que se entrega. Así mismo, Tudela hace hincapié que la la BRP sigue fiel a la identidad que ellos mismos inventaron en la década de 1960.Un Chile que dejó el gris y se llenó de coloresTras la apertura democrática en 1990, la BRP continuó su trabajo propagandístico, pero no sería hasta el estallido social de 2019 que volvería a tomar protagonismo."Desde el 18 de octubre de 2019, las muestras artísticas en la Alameda [principal avenida de Santiago] crecieron mucho. Yo creo que tuvo un impacto bien grande porque mucha gente empezó a participar en brigadas, a llamarnos también a que participáramos en sus territorios, pintando con las mismas demandas que exigíamos", contó Gacitúa a Sputnik.La dirigenta de la BRP comentó a Sputnik que para el plebiscito del 2020, la agrupación lanzó una campaña para pintar 100 murales llamando a aprobar la nueva constitución y la creación de una Convención Constitucional."Eran solo 100 murales a nivel nacional, pero finalmente llegamos a 220 murales y no solamente fueron realizados por BRP, sino que otros artistas también se sumaron a la campaña", agregó.La dirigenta explicó que en ese contexto de demandas sociales y movilización popular, muchas personas se sumaron a la BRP, tanto a su orgánica como a pintar murales en distintos sectores del país.Para Tudela, el proceso que se da al interior de la BRP es sumamente interesante, puesto que se "renueva esta figura del discípulo y el maestro. Los jóvenes empiezan a llegar a la brigada, comienzan a aprender de los más viejos de este arte y continúan un trabajo de más de 50 años".Sin embargo, el trabajo de la BRP no siempre perdura en el tiempo. Constantemente, sus rivales políticos llegan hasta los murales para arrojarles pintura y borrar los mensajes.Por una nueva constituciónLa BRP lanzó recientemente su campaña Seguimos aprobando, de cara al plebiscito de salida del proceso constituyente, que será el próximo 4 de septiembre, cuando la ciudadanía deberá votar por aprobar o rechazar la propuesta de nueva constitución. Según comentó la dirigenta de la BRP a Sputnik, piensan pintar, a lo menos, 100 murales."Nosotros estamos con todo por esta campaña. Estamos planificando también nuevos hitos importantes y creemos que finalmente nuestra meta, por ejemplo, de 100 murales por la nueva constitución, se puede aumentar, podemos pasar esa meta y a la vez trabajar con más gente, sumar más gente y crecer", finalizó.

