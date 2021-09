https://mundo.sputniknews.com/20210910/el-legado-de-salvador-allende-vive-en-la-mision-constituyente-y-reformadora-del-pueblo-chileno-1115941221.html

El legado de Salvador Allende vive en la misión constituyente y reformadora del pueblo chileno

El legado de Salvador Allende vive en la misión constituyente y reformadora del pueblo chileno

El legado de Salvador Allende, uno de los políticos más importantes del siglo XX en América Latina, ha trascendido por generaciones.

Como todos los 11 de septiembre, este año Chile recibe el 48 aniversario del Golpe de Estado de 1973 contra el presidente Salvador Allende con manifestaciones y protestas. Han pasado 48 años desde ese día gris y lluvioso en el cual Allende murió en el Palacio de Gobierno, pero su legado continúa presente.Desde el 18 de octubre de 2019, cuando estalló la protesta social en Chile, es común ver grafitis, carteles e incluso murales con los rostros de Salvador Allende, Gladys Marín, destacada figura política, y de los cantautores populares Víctor Jara y Violeta Parra. No tan solo el proyecto político de la Unidad Popular volvió a resonar con fuerza en el país, sino también las canciones que marcaron a la generación de los años sesenta y setenta en Chile."Salvador Allende a lo largo de nuestra historia ha constituido una imagen de lealtad, de convicción, de empatía, de valores, de valentía, de humildad. Creo que Salvador Allende se convierte en uno de los próceres políticos más importantes de la historia de nuestro país", dice a Sputnik Valentina Miranda, quien es actualmente parte del órgano que redactará la nueva Constitución de Chile, y que en octubre de 2019 era vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, una de las organizaciones estudiantiles más trascendentales del territorio."El legado de la Unidad Popular no es un legado que haya muerto. Incluso, año tras año la izquierda se aglutina en estas fechas, ya sea por memoria histórica, por conmemoración, pero también para traer a colación que el proyecto político de la UP quedó inconcluso", señala Daniela Serrano, exlíder estudiantil, presidenta de las Juventudes Comunistas de Chile y actual candidata a Diputada.Una Constitución para una nueva etapaDespués de tres intentos fallidos, el médico socialista Salvador Allende logró ganar las elecciones presidenciales de 1970 marcando un hito histórico: era el primer presidente marxista en llegar al poder a través de elecciones democráticas. La Unidad Popular (UP) agrupó a los partidos de la izquierda chilena y fue la plataforma que lo llevó a la presidencia el 4 de septiembre.Su Gobierno llevó a cabo una serie de transformaciones sociales y reformas constitucionales que le permitieron avanzar en su programa durante el primer año de la UP. Sin embargo, la Constitución vigente había sido creada en 1925 y no respondía a las características de la sociedad a mediados de la década del setenta. "El Chile de hoy, no es el Chile de comienzos de siglo", señaló Salvador Allende en septiembre de 1972 reafirmando su compromiso de crear una nueva Constitución.El proyecto constitucional de Allende, que quedó inconcluso producto del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, buscaba ampliar los derechos civiles, políticos y construir una democracia más participativa involucrando al pueblo en el proceso de tomas de decisiones, esencialmente, a través del nivel de incidencia de los trabajadores. "Una constitución para una nueva etapa", señaló Allende en el discurso del segundo aniversario de la UP.La revuelta del 18 de octubre de 2019 y el legado de Allende que se alzaEl 18 de octubre de 2019 comenzó un gran estallido social. Estas movilizaciones fueron las más masivas desarrolladas en el país desde el término de la dictadura cívico–militar en 1990.Las demandas de las actuales movilizaciones son las mismas que propuso Allende en su programa de gobierno que lo llevó a la presidencia en 1970.Durante la revuelta social, la imagen de Salvador Allende "fue sumamente valiosa", ya que muchas de las cosas que él presentaba en su programa de gobierno se rescatan ahora y siguen vigentes, opinó Valentina Miranda.Esto permite, en su opinión, estar en medio de este proceso constituyente, "que era lo que quería él antes que hicieran el golpe".Allende trasciende mucho más allá de la Unidad Popular, "representa el sentir de muchas y muchos que hemos sido golpeados por el sistema neoliberal", concluye.Para Daniela Serrano, desde el 18 de octubre de 2019 en adelante, "queda de manifiesto lo criminal que es este modelo. Esto fue una acumulación de varios años. Cuando me tocó protagonizar, como líder estudiantil, las masivas e históricas manifestaciones del 2011, siempre hablábamos de que el problema sustancial que teníamos cuando exigíamos una educación gratuita y de calidad era que no se iba a resolver por un par de leyes orgánicas, sino que solo se podía solucionar a través de un cambio constitucional".Se abrirán las grandes alamedasPor primera vez en la historia se emitirá por televisión el documental La Batalla de Chile, que refleja el último año de la Unidad Popular. Este 10 de septiembre también se realizó un homenaje frente a la estatua de Salvador Allende que se encuentra a un costado del Palacio de Gobierno.Una decena de constituyentes del Frente Amplio, el Partido Comunista y el Colectivo Socialista, llegaron al lugar para homenajear al presidente mártir. "Hace 48 años se truncó el camino para una Constitución Política democrática y sustentada en los derechos humanos. Hoy, retomamos el legado democrático de Allende y construiremos una Constitución que responda a los anhelos de Chile", señalaron en una declaración.Allende pronunció sus últimas palabras al pueblo de Chile ese trágico 11 de septiembre, en medio del asedio de los militares al Palacio de Gobierno.Con una voz tranquila, se dirigió por última vez a la nación a través de Radio Magallanes.Para Daniela Serrano ese "período histórico" preanunciado por Allende en su último discurso ha llegado: se están abriendo las grandes alamedas.

