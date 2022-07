https://mundo.sputniknews.com/20220708/el-sushi-patagonico-la-alternativa-argentina-a-la-escasez-de-salmon-1127988889.html

El sushi 'patagónico': la alternativa argentina a la escasez de salmón

La disparada del dólar paralelo y las dificultades para importar salmón desde Chile obligan a los restaurantes de sushi de Argentina a buscar alternativas... 08.07.2022, Sputnik Mundo

Las dificultades de importar salmón desde Chile debido a la escalada del dólar, obligó a los restaurantes de sushi argentinos a buscar alternativas para continuar ofreciendo sus servicios: la solución más rápida fue apostar por productos nacionales y reemplazar el salmón por la trucha, originaria de la región patagónica.Los precios de las materias primas se duplicaron luego de que el dólar blue (no oficial) aumentara a 280 pesos argentinos, horas después de la crisis política desatada por la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán.Si bien la la asunción de Silvina Batakis como nueva ministra ayudó a estabilizar el dólar blue en 260 pesos, la tendencia alcista persiste y afecta tanto a grandes como pequeñas y medianas empresas.En efecto, una caja de salmón que habitualmente costaba 50.000 pesos argentinos ahora se vende por 100.000 pesos, declararon comerciantes a la prensa local.Para colmo, los comerciantes advierten que en los últimos días llegó al país sólo un tercio de las importaciones habituales de salmón.A pesar de la adversidad, el Club Gastro Japo —que reúne a emprendedores especializados en gastronomía japonesa y más de 60 restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, la ciudad de Luján y La Plata—, anunció los establecimientos "no se achican ante la falta de salmón"."Todo momento de crisis es una oportunidad para probar cosas nuevas, cambiar hábitos, buscar nuestras fortalezas", alientan los establecimientos.En ese marco, los comerciantes invitan a los argentinos a probar el 'Patagonia Roll', una variedad de sushi elaborado con pesca nacional.La única diferencia entre el 'Patagonia Roll' a base de trucha y el tradicional con salmón radica en el sabor. Sin embargo, los especialistas aseguran que son "mínimas".Mientras un ejemplar de salmón llega a pesar cinco kilos, la trucha es un poco más pequeña. Sergio Asato, colaborador del Club Gastro Japo, explicó al diario Clarín que no hay grandes diferencias entre los tipos de carne, salvo porque "el salmón es más grasoso y la trucha tiene la carne más firme".El cambio de carne en el sushi se enmarca en un escenario en el que la mayoría de los comerciantes se vieron obligados a remarcar sus precios. Otros decidieron no abrir sus puertas dada la imposibilidad de fijar precios por la gran incertidumbre en el mercado.

