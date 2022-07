Incertidumbre en Argentina: productos sin precios, remarcación y tiendas cerradas

https://mundo.sputniknews.com/20220706/incertidumbre-en-argentina-productos-sin-precios-remarcacion-y-tiendas-cerradas-1127878399.html

Incertidumbre en Argentina: productos sin precios, remarcaci贸n y tiendas cerradas

Incertidumbre en Argentina: productos sin precios, remarcaci贸n y tiendas cerradas

La crisis política y cambiaria que atraviesa Argentina ya impacta en los comercios minoristas, que se vieron presionados a remarcar o cerrar sus puertas hasta... 06.07.2022

La crisis pol铆tica desatada en Argentina por la renuncia del ministro de Econom铆a, Mart铆n Guzm谩n, y sus efectos en el mercado cambiario 鈥攓ue llevaron al d贸lar blue a 280 pesos en Buenos Aires y a 300 en ciudades como C贸rdoba o Salta鈥 tuvo repercusi贸n directa en los comercios minoristas del pa铆s sudamericano.En efecto, la incertidumbre con respecto al d贸lar paralelo dej贸 a los comerciantes con dificultades hasta para fijar los precios de sus productos. Sin precios de referencia claros, muchos de ellos definieron no abrir sus puertas a los clientes el lunes 4 y esperar a una mayor estabilidad en el mercado.La decisi贸n fue acompa帽ada por proveedores y mayoristas que resolvieron suspender la toma de pedidos o, en algunos casos, realizarlos con precios abiertos, fijados en base a las fluctuaciones del mercado.La actividad pareci贸 comenzar a normalizarse el martes 5, ya con la nueva ministra Silvina Batakis en la cartera de Econom铆a. Sin embargo, muchos de los comercios abrieron sus puertas luego de remarcar sus precios.En el popular barrio porte帽o de Once 鈥攄enominaci贸n de una zona del barrio de Balvanera caracterizado por sus numerosos comercios y precios accesibles鈥, los productos se ofrecieron con un incremento de entre un 15% y 20%, seg煤n consign贸 el diario La Naci贸n.En Avellaneda, otro importante centro comercial del Conurbano de la provincia de Buenos Aires, la mayor铆a de los comercios permanecieron cerrados para evitar posibles p茅rdidas.Muchos comerciantes temen, adem谩s, no poder reponer los productos que se venden, por lo que advierten que pueden llegar a verse g贸ndolas vac铆as.Al mismo tiempo, los consumidores se lanzaron a hacer surtidos para stockearse, previendo que los precios de los art铆culos de la canasta b谩sica sigan subiendo.De acuerdo a la C谩mara de Shoppings Centers de Argentina, los electrodom茅sticos fueron los m谩s solicitados por los argentinos, tanto en tiendas f铆sicas como en ventas online.El rubro 'bienes perdurables', por ejemplo, registr贸 un aumento del 35% con respecto al domingo anterior a la renuncia de Guzm谩n, reportaron medios argentinos.

