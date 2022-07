https://mundo.sputniknews.com/20220704/el-gobierno-ecuatoriano-busca-desacreditar-al-movimiento-indigena-1127761792.html

El Gobierno ecuatoriano "busca desacreditar" al movimiento indígena

El Gobierno ecuatoriano "busca desacreditar" al movimiento indígena

MONTEVIDEO (Sputnik) — El Gobierno de Ecuador del presidente, Guillermo Lasso, apuesta por anular a la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador... 04.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-04T20:50+0000

2022-07-04T20:50+0000

2022-07-04T20:50+0000

américa latina

📰 paro nacional en ecuador (2022)

ecuador

confederación de nacionalidades indígenas de ecuador (conaie)

guillermo lasso

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1126592838_1214:114:3072:1159_1920x0_80_0_0_c55bcbf705ecf085c36e460cb5914c95.jpg

Consideró que esta "estrategia" del Gobierno va más allá del paro que los indígenas realizaron durante 18 días, entre el 13 y 30 de junio, y advirtió que es "muy probable que se inicie un proceso de persecución política contra la Conaie"."El Gobierno responde a lo que dicen los medios, que funcionan como una propaganda, hay una clarísima intención de responsabilizar a la Conaie por todo lo malo del paro. Se busca responsabilizar a la Conaie en relación a las pérdidas económicas", agregó.El jueves, el Gobierno y los indígenas llegaron a un acuerdo para poner fin a las movilizaciones.El Ejecutivo sostiene que las pérdidas durante el paro ascienden a más de 600 millones de dólares, a lo que habría que añadir las pérdidas del sector petrolero por el cierre de pozos y paralización de torres de paralización, así como diversos daños causados por manifestantes.El 20 de junio, Lasso afirmó que las protestas lideradas por la Conaie buscan derrocarlo y que él no va a escapar.Sin embargo, la relación entre Gobierno e indígenas siempre ha sido tensa; en diversas ocasiones, Lasso sostuvo que el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, es un "chantajista", "un terrorista" e incluso en una oportunidad llegó a afirmar, horas antes de que se produjera un acuerdo antes las protestas, que no iba a dialogar con el líder indígena.A fines de diciembre del año pasado, el presidente sostuvo que Iza es un "anarquista", quien "odia la democracia" y tiene que enfrentar "todo el peso de la ley"."El señor Leonidas Iza es un anarquista, él odia a la democracia, a la institucionalidad de Ecuador, es eficiente en incendiar en edificios públicos, en promover el secuestro de periodistas y policías (…) él es eficiente en agredir a la ciudad de Quito. Si le decimos que estamos de acuerdo en a y b, uno le dice c y al d, la discusión es infinita, porque él es un anarquista, él no es un demócrata", dijo Lasso en un espacio realizado por Presidencia llamado "Encontrémonos con la ciudadanía".El presidente sostuvo que a Iza "hay que enfrentarlo con la Constitución y la ley en la mano diciendo que esas actitudes anárquicas contravienen la Constitución".TriunfalismoPor otro lado, Chávez consideró que desde el Gobierno hay una "sensación triunfalista" sobre el manejo de las protestas "más allá de los mensajes convencionales sobre la paz y el acuerdo".Ese triunfalismo se ve, en parte, porque la posibilidad de una nueva movilización ha sido "mermada a partir de la política represiva", explicó.La aplicación del modelo neoliberal "podría generar descontento social y estallidos", pero la apuesta del Gobierno es no tomar en cuenta los efectos sociales, dijo el analista.Durante las protestas, Lasso decretó estado de excepción hasta en seis provincias, medida que incluye restricciones de libertad de asociación y reunión, movilidad y tránsito.Desde el 13 hasta el 28 de junio, según organizaciones de derechos humanos, se registraron seis fallecidos, 331 personas heridas y 152 detenciones durante las jornadas de protesta.Según datos de la Policía Nacional hasta el 29 de junio, 228 policías resultaron heridos durante las protestas, 32 policías fueron secuestrados y posteriormente liberados, se destruyeron 10 Unidades de Policía Comunitaria (UPC), la sede de un Distrito de Policía y 11 vehículos policiales; además se dañaron 72 vehículos policiales y 21 motocicletas.

https://mundo.sputniknews.com/20220703/leonidas-iza-y-la-necesaria-conformacion-del-estado-plurinacional-de-ecuador-1127688134.html

https://mundo.sputniknews.com/20220701/con-el-plan-de-crear-su-propio-instrumento-politico-indigenas-de-ecuador-regresan-a-sus-comunidades-1127606961.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

📰 paro nacional en ecuador (2022), ecuador, confederación de nacionalidades indígenas de ecuador (conaie), guillermo lasso, 💬 opinión y análisis