El movimiento indígena de Ecuador denuncia intento de división por parte del Gobierno

"Ahora Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, irrespetando la estructura del movimiento indígena y el proceso (de diálogo) con cinco funciones del Estado, pretende dividir y hacer invitaciones con emisarios de la Policía en medio de vallas y púas. El 'Gobierno ausente' desconectado del pueblo", dijo la Conaie en su cuenta de la red social Twitter.Ecuador vivió el 29 de junio el día número 17 de un paro nacional convocado por el movimiento indígena.Según la Conaie, un oficial de la Policía les indicó que desde el Palacio (presidencial) querían hacer una invitación a dirigentes de esa organización para que acudan a una reunión con el ministro de Gobierno, en medio de una marcha realizada por varias calles del centro histórico de la capital del país.La Conaie pidió que se respete a la estructura del movimiento indígena.Según datos del Servicio Integrado de Seguridad (ECU – 911), el miércoles amanecieron cerrados 98 tramos viales en 21 de las 24 provincias del país sudamericano.Entrevistado por la cadena televisiva Teleamazonas, Jiménez dijo que el Gobierno no reanudará el diálogo con el movimiento indígena si éste no depone el paro.El martes 28, Lasso rompió el diálogo con la Conaie y desconoció a Leonidas Iza como su líder, luego de un ataque a un convoy militar en el municipio de Shushufindi, provincia de Sucumbíos (este) en el que falleció un militar y se registraron 12 heridos entre policías y militares.Las protestas en el país sudamericano iniciaron el 13 de junio, cuando la Conaie presentó una lista de 10 pedidos al Gobierno.Lasso, entre otras medidas, decretó la emergencia en el sector de la salud para enfrentar la escasez de insumos y medicinas, redujo en 10 centavos de dólar el precio del galón de las gasolinas de mayor consumo y del diésel, y ofreció condonar deudas de hasta 3.000 dólares con la banca estatal.Pero el presidente ecuatoriano no ha dado respuesta, entre otros pedidos, a la moratoria en la expansión de la frontera minera.El movimiento indígena insiste en que se cumpla su agenda de 10 puntos, entre ellos un mayor recorte al precio de los combustibles pues el realizado por el Gobierno lo consideran insuficiente.

