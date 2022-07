https://mundo.sputniknews.com/20220702/mujeres-indigenas-y-de-la-ciudad-piezas-fundamentales-en-el-triunfo-del-paro-nacional-de-ecuador-1127672526.html

Mujeres indígenas y de la ciudad, piezas fundamentales en el triunfo del paro nacional de Ecuador

Las mujeres de Quito marcharon por la ciudad para exigir el fin del racismo y la discriminación hacia quienes son de pueblos indígenas o de disidencias... 02.07.2022, Sputnik Mundo

Durante los 18 días del paro nacional, el movimiento indígena formó alianzas con sindicatos y organizaciones urbanas. Una vez firmado el acuerdo con el Gobierno de Guillermo Lasso, las y los líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) destacaron el trabajo de las feministas, por su apoyo a las familias que llegaron a Quito desde todo el país, también por su firmeza en las movilizaciones.Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la CONAIE, fue encargada de afianzar el apoyo entre las organizaciones del campo, la selva y la ciudad. En diálogo con Sputnik, evaluó lo vivido en estas semanas de protesta, que por poco no hicieron caer al Gobierno de Lasso.Y explicó que lograr el tratamiento de los 10 puntos de demanda de los indígenas requirió "mucha sabiduría. Relajadamente hemos tratado de buscar un diálogo. Al menos yo, como vicepresidenta y como mujer, he tratado de buscar paz para Ecuador".Yasacama comentó que los 10 planteamientos del movimiento indígena "no son solamente en beneficio del sector indígena. Más bien son en beneficio de todos los ciudadanos ecuatorianos, porque son temas muy trascendentales para la reactivación económica y para salir de la crisis".En este sentido, aseguró que "como movimiento indígena buscamos lograr una vida digna para todos los ecuatorianos".Reparación y justiciaEn el acuerdo entre el Gobierno de Lasso y las organizaciones indígenas nada se dice sobre investigaciones para determinar responsables por las cinco muertes ocurridas en el marco del paro nacional.Tampoco se menciona qué ocurrirá con las más de 150 personas procesadas judicialmente por haber participado de las protestas. El caso más conocido es el de Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, quien fue virtualmente secuestrado por el Gobierno en el día uno del paro.Si bien el Gobierno intentó meterlo tras las rejas hasta la fecha del juicio, los abogados de la CONAIE consiguieron que se le otorguen medidas sustitutivas. De todos modos, el proceso sigue para él y para otros.Los indígenas esperan un gesto de buena voluntad del Gobierno de Lasso para que estas causas judiciales no avancen y se extingan. ¿Pero qué decidirá hacer? Eso se verá en los próximos días.Comentó que "en todas las movilizaciones hemos tenido este tipo de problemas con la justicia: siempre va en contra de nosotros. Entonces debe haber una justicia justa aquí en Ecuador, sin que le meta la mano el Gobierno".Criminalización y racismoEl paro nacional se trató de "una movilización pacífica en beneficio del pueblo ecuatoriano". pero una vez llegadas las familias a la ciudad para manifestarse, "hemos recibido mucho racismo, mucho odio hacia el movimiento indígena. Cualquier situación que pasa, siempre somos culpables: nos quieren mandar a la cárcel, nos criminalizan", sostuvo Yasacama.Y evidenció que "estamos viviendo una situación bastante compleja, porque no es justo que algún dirigente o dirigenta entre a la cárcel por el solo hecho de reclamar una vida digna".Si bien gran parte de la sociedad de Quito apoyó a las y los indígenas que llegaron a la capital desde todo el país, hubo sectores que los rechazaron. Y no tuvieron ningún problema en dejar aflorar su racismo y discriminación hacia sus compatriotas que vinieron de visita.Esto motivó que, pasado el paro y retornadas las familias a sus territorios, se realice este 1° de julio una marcha más por la ciudad de Quito, para invitar a la población a reflexionar sobre las prácticas racistas que emergieron en las últimas semanas.Las mujeres quiteñas se sumaron a esta última movilización, que partió del Seminario Mayor y recorrió por varias horas la ciudad, desparramando música de tambores, trompetas y el colorido de su protesta por las calles.A diferencia de las movilizaciones de los últimos 18 días, la marcha de las mujeres tuvo custodia policial, que fue abriendo camino para que ellas desfilen entre el tráfico descomunal de las seis de la tarde.A su paso, gran parte de la población las aplaudía, mientras ellas gritaban por la no judicialización de quienes participaron del paro nacional, como es el caso de más de 150 personas detenidas en el marco de las movilizaciones.El próximo pasoEl acuerdo firmado el pasado 30 de junio abre un periodo de 90 días, en los cuales se deberían tratar los 10 puntos del reclamo del paro en mesas de trabajo conjuntas.Pero más allá de este lapso, y sin profundizar en la cuestión de si realmente el presidente Lasso honrará los compromisos asumidos, queda la pregunta de hacia adónde irá ahora el movimiento indígena ecuatoriano.Antes de regresar a su comunidad en la provincia Cotopaxi, el presidente de la CONAIE dejó en claro que las organizaciones deben aprovechar este tiempo de unidad para profundizar en sus propuestas.En concreto, mencionó la necesidad de establecer un instrumento político propio, que les permita —a la larga— tomar el poder del país democráticamente."En este paro hemos podido ver que se ha fortalecido la unidad de los pueblos indígenas. Es un logro más. Pero siempre el Estado interviene en nuestras organizaciones, nos quiere manipular dando un puesto, ofreciendo cosas que nunca va a cumplir", dijo la vicepresidenta de la CONAIE.Y Yasacama repuso: "De no ser así, el Estado siempre va a intervenir en nuestras organizaciones y va a tratar de debilitarnos, porque en este momento estamos fortalecidas a nivel nacional".

