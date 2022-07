https://mundo.sputniknews.com/20220701/erdogan-el-ingreso-de-suecia-y-finlandia-en-la-otan-requerira-mucho-tiempo-1127610722.html

Erdogan: el ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN requerirá mucho tiempo

ANKARA (Sputnik) — La adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN exigirá mucho tiempo, declaró a los periodistas el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan. 01.07.2022, Sputnik Mundo

Agregó que "no está claro cuánto tiempo requerirá" el proceso."Actualmente Suecia y Finlandia no son miembros de la OTAN", precisó el líder turco, y "el trabajo no continuará sin la aprobación de nuestro Parlamento".La cumbre en Madrid abrió la puerta para el ingreso en la OTAN de Suecia y Finlandia. Según destacó el jefe del bloque, Jens Stoltenberg, los cancilleres de ambos países prevén firmar el protocolo de adhesión a la alianza el 5 de julio.Una vez firmado el protocolo, el ingreso de las dos naciones en la OTAN deberá ser ratificado por los parlamentos de los 30 Estados miembros de la Alianza Atlántica.Si la ratificación tiene éxito, Suecia y Finlandia se unirán oficialmente al Tratado del Atlántico Norte, lo que, por su parte, les permitirá unirse a la propia OTAN.

