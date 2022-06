https://mundo.sputniknews.com/20220616/cumbre-de-la-otan-en-madrid-rumbo-al-apocalipsis-1126858560.html

Cumbre de la OTAN en Madrid: ¿rumbo al apocalipsis?

"No soy muy optimista en cuanto al concepto que va a expresar la OTAN en Madrid: me da la sensación de que vamos hacia un mayor enfrentamiento", sostuvo el experto español, al señalar que será Rusia, junto con China, la gran 'estrella' de la reunión, "apareciendo como la principal prioridad estratégica" de la Alianza Atlántica.Una Alianza muy irritada por el hecho de que "se empieza a notar por la comunidad internacional una cierta debilidad de las fuerzas ucranianas frente a Rusia", así como por declaraciones como las que 'se permite' el papa Francisco, entre ellas las que responsabilizan del conflicto de Ucrania a "los ladridos de la OTAN a las puertas de Rusia", o las del presidente francés, Emmanuel Macron, quien insistió en que no se debe humillar a Rusia, al tiempo que instó al régimen de Ucrania a sentarse a la mesa de negociaciones con Moscú."Es lo que está creando este nerviosismo del lado de la OTAN, porque, en el fondo, es la que se está mostrando más nerviosa ante esta situación", remarcó De Castro, al lamentar el papel de la Unión Europea [UE] "que no comprende que está siendo manipulada completamente en esta situación" en función de intereses de su 'socio transatlántico'.En esta línea, cuestionó la soberanía del bloque comunitario, denunciando "un dictado absoluto por parte de EEUU en la política exterior europea, e incluso en las políticas nacionales de cada uno de los Estados miembro de la UE" a través de sus 'agentes' en instituciones como el Consejo de Europa o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el que el magnate norteamericano George Soros tiene controlados a "cerca de 25 jueces".Lo mismo ocurre con organismos como la Organización Mundial de la Salud [OMS] "controlada" por "el señor Bill Gates", su mayor 'contribuyente', sin que tenga ni la más mínima "legitimidad democrática" para influenciar en la OMS."Nuestras instituciones están absolutamente dominadas, absorbidas y controladas por personajes privados a los que no hemos elegido", enfatizó el experto, resaltando, al mismo tiempo, que otra herramienta de dominación de las sociedades occidentales son los grandes medios de comunicación, llegándose a una situación en la que la única manera de ver la otra cara de la moneda es "a través de las redes"."Me hace gracia porque muchas veces leo en la prensa aquí en Occidente que estamos ante, 'o gana la democracia, o gana la tiranía'. Lo ponen como si la democracia estuviera a nuestro lado, mientras que el sistema actual occidental, militarmente defendida por la OTAN, deja muchísimo que desear en términos de democracia. Yo no hablaría de democracia por nuestro lado, y menos de tiranía del lado ruso. De lo que hablaría es de que aquí estamos perdiendo la democracia a pasos agigantados y ya nos enfrentamos claramente al nuevo totalitarismo que crece en Europa por las fuerzas globalistas, y vamos a tener un grave problema para poder seguir adelante", alertó De Castro.

