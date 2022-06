https://mundo.sputniknews.com/20220630/rusia-esta-en-contacto-con-la-onu-sobre-exportacion-de-grano-ucraniano-1127572287.html

Putin culpa a Occidente por afectar el equilibrio de la producción agrícola global

Putin culpa a Occidente por afectar el equilibrio de la producción agrícola global

MOSCÚ (Sputnik) — La producción agrícola global se ve afectada por el rumbo económico erróneo de Occidente, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin. 30.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-30T16:31+0000

2022-06-30T16:31+0000

2022-06-30T17:32+0000

economía

📈 mercados y finanzas

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

crisis alimentaria

rusia

ucrania

europa

onu

exportaciones

joko widodo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/15227/83/152278327_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_2da7e9d9d67d97687822d5c0d46ae28f.jpg

"Los países de Occidente, que rechazan admitir que su rumbo económico sea erróneo, solo desestabilizan aún más la producción agrícola global, imponiendo sanciones al suministro de fertilizantes rusos y bielorrusos; obstaculizando las exportaciones de granos rusos a los mercados mundiales; complicando el trámite de seguros para embarcaciones que transportan granos y cereales, así como pagos bancarios en virtud de contratos comerciales", expresó su convicción Putin después de una reunión con el homologo de Indonesia, Joko Widodo.Subrayó que la situación en el mercado global de alimentos se agravó ya a principios de la pandemia del COVID-19."Creemos que es extremadamente importante recuperar las cadenas de suministro afectadas por las sanciones", señaló el presidente ruso.Contacto con la ONU sobre la exportación de grano ucranianoRusia mantiene un estrecho contacto con la ONU sobre la exportación del grano ucraniano, aseguró Putin.Reiteró que Rusia no obstaculiza las exportaciones de granos ucranianos y son los militares de Kiev quienes deben desminar los puertos y permitir salir a los buques.Además, el presidente ruso recordó que existen otras formas de exportar el grano desde Ucrania: mediante Rumanía, por el Danubio y el mar Negro, a través de Bielorrusia o los puertos del mar de Azov.También Putin destacó que, según los datos rusos, las reservas de trigo bloqueado en Ucrania se estiman en solo 5 millones de toneladas, en comparación con 800 millones de toneladas que se producen a escala global, y no podrán afectar los mercados globales.Al responder a las preocupaciones de Widodo por la seguridad alimentaria y la situación en los mercados de fertilizantes, Putin señaló que Rusia no tiene restricciones para la exportación de fertilizantes ni alimentos.En este contexto, añadió que en 2022 Rusia está dispuesta a suministrar al mercado externo 50 millones de toneladas de granos.El 29 de junio el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, también intercambiaron sus opiniones sobre la seguridad alimentaria global.La ONU anunció en varias ocasiones que existe la amenaza de una crisis alimentaria por la escasez de cereales procedentes de Ucrania.Kiev y sus aliados acusan a Rusia de estar bloqueando con sus fuerzas navales las exportaciones de granos desde los puertos ucranianos.Moscú rechaza esas acusaciones, alegando que las exportaciones marítimas de cereales desde Ucrania se encuentran paralizadas debido a que las fuerzas de Kiev minaron los puertos del país.Zona de libre comercio entre la UEE e IndonesiaRusia espera negociar una zona de libre comercio entre la Unión Económica Euroasiática (UEE) e Indonesia, enfatizó Putin.Señaló que Rusia espera que estas negociaciones tengan lugar antes de finales de año y que sean fructíferas.Asimismo, el mandatario señaló que ambos países están interesados en el funcionamiento de una comisión conjunta de cooperación comercial, económica y técnica.Esto, según Putin abre "oportunidades adicionales para construir una cooperación mutuamente beneficiosa, y aumentar los intercambios comerciales entre los dos países".También indicó que se analizó la posibilidad de reanudar los vuelos directos entre Moscú y la isla turística de Bali, y que se prestó atención a ámbitos de cooperación como el intercambio humanitario, cultural, turístico y educativo.

https://mundo.sputniknews.com/20220601/mito-o-amenaza-real-las-verdaderas-causas-de-la-posible-crisis-alimentaria-1126083635.html

https://mundo.sputniknews.com/20220621/rusia-insta-a-consolidar-la-union-economica-euroasiatica-ante-la-presion-de-occidente-1127099670.html

ucrania

indonesia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

📈 mercados y finanzas, 📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, crisis alimentaria, rusia, ucrania, europa, onu, exportaciones, joko widodo, indonesia, vladímir putin, unión económica euroasiática