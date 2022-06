https://mundo.sputniknews.com/20220628/lilly-tellez-ataca-de-nuevo-usted-es-un-claro-ejemplo-de-mente-enferma-en-un-cuerpo-enfermo-1127483694.html

Lilly Téllez ataca de nuevo: "Usted es un claro ejemplo de mente enferma en un cuerpo enfermo"

En su ya tradicional actitud polémica, la senadora mexicana de oposición, Lilly Téllez, arremetió contra la legisladora morenista Citlalli Hernández, a la que... 28.06.2022, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

senado de méxico

morena

partido acción nacional (pan)

lilly téllez

Luego de que el hijo adolescente del presidente Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ernesto López Gutiérrez, fuera atacado en redes sociales por padecer sobrepeso, diferentes figuras de la política y el mundo empresarial llamaron a no involucrar a los niños en el debate político. "Como no tienen ideas, nos confrontan con su odio. El debate es parte de la democracia, la discriminación es de personas mezquinas sin ideas para debatir. En mi caso, métanse con mi físico si no tienen más que decir, pero dejen en paz a Jesús Ernesto; con los niños no, con ninguno", opinó Citlalli Hernández, quien además es secretaria general del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido oficial de López Obrador. Ante ese comentario, Lilly Téllez se lanzó contra la apariencia física de Hernández, quien también padece sobrepeso. Por ello, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) —la fuerza política de derecha más fuerte de México— aseguró que la morenista es el ejemplo de un cuerpo y una mente enferma. La senadora de Morena dijo, en respuesta, que acepta que la ataquen a ella por su físico pero reiteró su llamado a no agredir al hijo del presidente López Obrador."Por cierto, aquí la única con mente y alma enferma es usted, pero la compadezco mucho, créame", reviró a Téllez.No es la primera vez que la panista genera polémica, pues constantemente ha destacado por sus ataques contra los Gobiernos y legisladores de Morena.Recientemente llamó Changoleón al diputado Gerardo Fernández Noroña, en referencia a un personaje de televisión en situación de calle, durante un debate parlamentario.

méxico

