AMLO responde a las burlas contra su hijo: "Hasta en las verdaderas mafias se respeta a la familia"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió a su hijo Jesús Ernesto de las burlas y comentarios que recibió durante el fin de semana debido... 27.06.2022, Sputnik Mundo

GLuego de que se difundiera una foto del hijo del mandatario mexicano en donde se aprecia que subió de peso, varios detractores de López Obrador comenzaron a burlarse del vástago del político tabasqueño.Con el hashtag #ConLosNiñosNo varias figuras públicas se pronunciaron en contra de los ataques en contra del menor, toda vez que él no tiene injerencia en la agenda pública.Al respecto, durante una visita a Acapulco, López Obrador reclamó que sus críticos hayan comentado la foto de Jesús Ernesto por "el grado de desesperación" que tienen porque su Gobierno está dando resultados.Andrés Manuel López Obrador resaltó que su Gobierno es el que más ha sido atacado desde el mandato de Francisco I. Madero."¿Por qué creen que nosotros resistimos? ¿O no nos golpean? Durísimo, desde Francisco I. Madero no habían atacado tanto a un presidente como ahora todos los días, todos los programas de radio, la televisión, todos los periódicos, redes sociales, compra de bots, todo, todo, todo", comentó el mandatario.La difusión de la foto de Jesús Ernesto también fue reprobada por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, y del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.

méxico, política, andrés manuel lópez obrador