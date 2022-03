https://mundo.sputniknews.com/20220331/lilly-tellez-la-apuesta-panista-para-construir-un-liderazgo-politico-para-2024-1123817244.html

Lilly Téllez, la apuesta panista para construir un liderazgo político para 2024

31.03.2022

La decisión se da en un momento crítico de la política nacional, a tan sólo unos días de la consulta para realizarse la primera consulta de revocación de mandato y en medio de señalamientos por el actuar del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dos temas claves que impulsa la oposición, además de sus señalamientos por la llamada 'Casa Gris' de José Ramón López Beltrán.En el comunicado en el que se anunció la afiliación de la senadora de Sonora, la propia Téllez refrenda su posición política como crítica de la Cuarta Transformación a la que alguna vez apoyó y respalda al panismo como uno de los principales actores de la oposición.La experiencia en medios, la claveEn entrevista para Sputnik, el analista político y catedrático de la UNAM, Hugo Sánchez Gudiño, opina que la afiliación al PAN y el éxito político de Lilly Téllez está directamente relacionado con su experiencia en medios de comunicación, en los cuales trabajó por al menos 33 años.Esto le permite, según el investigador, convertirse en una figura conocida incluso para quienes no están muy politizados y volverse de las pocas figuras de peso que tiene la oposición para confrontar directamente al presidente de México en el debate público, incluso más que el excandidato presidencial, Ricardo Anaya."Su desempeño como política tiene mucho que ver con su experiencia como periodista, como comunicóloga, se sabe desenvolver en el espacio público, utiliza las palabras adecuadas, el discurso adecuado, sabe actuar políticamente en el escenario público", sostiene Sánchez Gudiño.El catedrático resalta que prueba de esto es que el propio López Obrador ha confrontado en varias conferencias matutinas los señalamientos de Téllez, lo que al menos indica que es una "voz incómoda" para Palacio Nacional.Una voz en el desiertoHugo Sánchez considera que Lilly Téllez ha sido de gran utilidad para el panismo desde que se sumó a su bancada, primero, porque ella fue invitada personalmente por López Obrador y segundo porque "le ha servido para distintas iniciativas, críticas y reflexiones que el propio panismo no puede destilar dentro de su propio aparato partidista".Un tercer factor que la posiciona como una figura fuerte en la oposición es la falta de liderazgos posicionados dentro del PAN, pues figuras como Ricardo Anaya están desgastadas y "su voz ya no tiene tanto peso ni credibilidad".En este sentido, la senadora sonorense puede ser vista como la panista con mejores condiciones para ser la candidata, incluso por encima de otros panistas con más experiencia en la política y que también han sido considerados como presidenciables, entre ellos, Santiago Creel, Javier Cabeza de Vaca, Mauricio Vila y Maru Campos."Dada la debilidad de este partido evidentemente la presencia de esta exconductora de noticias brilla. Tiene un impacto ante la ausencia de figuras, de liderazgos, ante la ausencia de voces críticas frente al gobierno actual, su presencia le da una bocanada de aire", opina Hugo Sánchez.Pero el catedrático opina que Lilly Téllez es "una voz en el desierto" ya que, si bien en lo mediático podría competir incluso con figuras como Claudia Sheinbaum, en el ámbito político-electoral "sería aplastada" ya que no cuenta con una maquinaria electoral y un aparato político que la respalde.Por ello, Sánchez Gudiño considera que la panista, en caso de perseguir sus aspiraciones presidenciales, tendrá que comenzar a rodearse de operadores políticos en el Poder Legislativo y en los estados; homologar sus intereses con los del PAN; posicionarse en redes con los más jóvenes, y proponer una agenda de género, ya que este rubro será decisivo para 2024.

méxico

2022

