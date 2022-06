https://mundo.sputniknews.com/20220625/se-quiebra-la-oposicion-en-mexico-por-culpa-del-pri-1127314398.html

¿Se quiebra la oposición en México por culpa del PRI?

¿Se quiebra la oposición en México por culpa del PRI?

A medida que se aproximan las elecciones presidenciales de 2024, la oposición mexicana se fractura debido a las divisiones internas del Partido Revolucionario... 25.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-25T02:07+0000

2022-06-25T02:07+0000

2022-06-25T02:07+0000

américa latina

méxico

partido revolucionario institucional (pri)

partido acción nacional (pan)

partido de la revolución democrática (prd)

andrés manuel lópez obrador

morena

elecciones presidenciales en méxico (2024)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1126107727_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_dd524f2a23508990647279ccef7a0daf.jpg

Los escándalos del líder priista Alejandro Moreno han generado diversos conflictos al interior de los grupos opositores al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, cuyo partido, Morena, domina las preferencias electorales del país latinoamericano, según los resultados de diversas encuestas. Desde 2017, la oposición conformó la alianza Va por México, conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Sin embargo, el primero de ellos atraviesa por la peor crisis interna de su historia a causa de un liderazgo al que acusan de corrupción y autoritarismo. Ante esta problemática, el PRI se ha dividido en varios bandos, debilitando así a todo el bloque opositor. Miguel Ángel Osorio Chong, uno de los políticos más influyentes del PRI y exsecretario de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pidió al PAN y a PRD no cerrar acuerdos con Alejandro Moreno, el líder nacional de su partido. Los ánimos entre la oposición permanecen en alta tensión luego de que en las elecciones intermedias pasadas Morena fuera el gran ganador, al llevarse cuatro de las seis gubernaturas que estaban en juego. Con 20 de 32 estados en su poder, con una mayoría en el Congreso y con el primer lugar en las preferencias de voto, el partido de López Obrador se afianza como la primera fuerza política de México, mientras la oposición de debilita gradualmente, sobre todo el PRI. Por ese motivo, las cúpulas priistas ya analizan la posibilidad de expulsar o hacer firmar la renuncia a Alejandro Moreno, cuyos escándalos han sido revelado en los medios de comunicación en las últimas semanas. "El PAN y el PRD no se deben equivocar: no deben estar haciendo acuerdos porque, entonces, se va a caer lo mejor que podemos hacer para el 2024 [año de los comicios presidenciales], que es unirnos, llegar a una coalición o una alianza. Pero hay que hacerlo bien, con quien corresponde, y eso pasa por una renovación de la dirigencia", señaló Osorio Chong en una entrevista con el diario mexicano Reforma. Según encuestas elaboradas por consultoras y medios mexicanos, el canciller Marcelo Ebrard y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezan las preferencias de voto rumbo a las próximas elecciones federales. Ambos son de Morena y en realidad se encuentran en un empate técnico. Será hasta el próximo año cuando se defina quién de ellos será el candidato morenista en aspirar a Palacio Nacional. "Una de sus ventajas [de Claudia Sheinbaum] es que es mujer. Eso la ubica en una posición favorable con respecto a los temas de paridad de género y a las tendencias políticas que se han planteado en los últimos años", dijo a Sputnik Gustavo López Montiel, doctor en ciencias políticas por The New School for Social Research y académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).Analistas políticos en México han sugerido la posibilidad de que Marcelo Ebrard se separe de Morena para ser candidato de la oposición, ya sea de Movimiento Ciudadano (MC) o de la coalición Va por México, del PRI, el PAN y el PRD. "Tiene puentes con empresarios y otros actores relevantes y eso le permitiría generar acuerdos en diversos espacios, quizá más rápido que Sheinbaum o Adán López. El problema es que Ebrard ha consolidado una agenda propia no de ahora, sino desde hace muchos años, y eso es lo que al presidente no le gusta. Tampoco le agrada a los círculos más duros de Morena, quienes lo perciben como el candidato de oposición dentro del mismo partido", observó López Montiel.

https://mundo.sputniknews.com/20220613/fracturas-en-el-pri-militantes-exigen-la-destitucion-de-alito-tras-derrotas-electorales-1126718429.html

https://mundo.sputniknews.com/20220525/alito-moreno-se-mete-en-nuevo-lio-a-los-periodistas-hay-que-matarlos-de-hambre-1125836781.html

https://mundo.sputniknews.com/20220614/ebrard-sheinbaum-y-adan-lopez-quien-es-la-carta-fuerte-de-amlo-1126728938.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, partido revolucionario institucional (pri), partido acción nacional (pan), partido de la revolución democrática (prd), andrés manuel lópez obrador, morena, elecciones presidenciales en méxico (2024)