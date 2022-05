https://mundo.sputniknews.com/20220525/alito-moreno-se-mete-en-nuevo-lio-a-los-periodistas-hay-que-matarlos-de-hambre-1125836781.html

'Alito' Moreno se mete en un nuevo lío: "A los periodistas hay que matarlos de hambre"

'Alito' Moreno se mete en un nuevo lío: "A los periodistas hay que matarlos de hambre"

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional mexicano, Alejandro Moreno, se encuentra en una nueva polémica tras la difusión de otro audio... 25.05.2022, Sputnik Mundo

El material fue compartido nuevamente por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien en las últimas semanas ha divulgado otros audios del dirigente priista, presuntamente grabados durante reuniones de trabajo.En este nuevo audio, Alito Moreno comienza a quejarse de una persona identificada como Alexander Arceo, posteriormente realiza la frase que le valió muchas críticas en las redes sociales."Te voy a dar un dato: a los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre", declaró el dirigente nacional del PRI.Tras la difusión del material, Moreno Cárdenas insistió en que todo forma parte de una campaña de desprestigio basada en "grabaciones ilegalmente obtenidas y vilmente editadas, a fin de componer frases y conversaciones que no existieron"."Comenzaron publicando audios manipulados, les funcionaron muy poco. Ahora, como ya no tienen más voces que editar, optan por audios con voces falsas queriendo atribuirlas a mi persona. Una vez más, MORENA mintiendo y creando cortinas de humo alejadas de la realidad", declaró el priista.Asimismo, Alejandro Moreno anunció que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de quienes resulten responsables de este tipo de actos.

