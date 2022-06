https://mundo.sputniknews.com/20220614/ebrard-sheinbaum-y-adan-lopez-quien-es-la-carta-fuerte-de-amlo-1126728938.html

Ebrard, Sheinbaum y Adán López: ¿quién es la carta fuerte de AMLO?

Ebrard, Sheinbaum y Adán López: ¿quién es la carta fuerte de AMLO?

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tiene ya formalmente a sus tres precandidatos a la Presidencia de México: Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán...

Aunque la candidatura se definirá por la vía democrática a través de las encuestas internas del partido, es bien sabido que la mano del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador tendrá mucho peso para saber cuál de los tres políticos se quedará con la oportunidad de contender por llegar a Palacio Nacional. La trayectoria de cada uno de los precandidatos es esencial para conocer el rumbo que tomará la Cuarta Transformación. Sin embargo, la relación de estos personajes con el obradorismo, con los cuadros de Morena y con el presidente mismo juega un papel fundamental, casi decisivo. Sin duda, Marcelo Ebrard es quien tiene la mayor experiencia política nacional e internacional, pero esa fortaleza le hace una doble jugada: al ser el más completo e independiente, eso lo aleja del proyecto de López Obrador, quien prefiere a personajes que no tengan una agenda propia, como Claudia Sheinbaum y Adán López, que han demostrado lealtad al mandatario mexicano más allá de sus cargos públicos, asegura el analista Gustavo López Montiel, doctor en ciencias políticas por The New School for Social Research y académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Sheinbaum, la consentidaLos primeros años de su Gobierno al frente de la Ciudad de México transcurrieron de forma discreta, al menos en cuanto a propaganda partidista. Primero, buscó desmarcarse de la figura de López Obrador, cuyo nombre omitía de sus conferencias de prensa y actos públicos. Sin embargo, conforme 2024 fue acercándose, su narrativa cambió gradualmente. No fueron pocos los espacios donde abiertamente habló a favor del presidente de México, a quien muchas veces enarboló como el líder moral y político de la nueva transformación del país. Lo defendió de los opositores, del Instituto Nacional Electoral (INE) y hasta de la "injerencia" del Gobierno de Estados Unidos y del Parlamento Europeo. De pronto, hizo suya la agenda de López Obrador. Lo que se comentaba en la "mañanera" también se discutía al mediodía durante sus conferencias de prensa. Sin embargo, una de las desventajas de la jefa de Gobierno de la capital mexicana es que "no logra despuntar claramente en las encuestas", dice el experto. "De alguna manera, alcanzó ya un posible máximo. Es muy complicado que logre subir sustancialmente sus números", considera. López Montiel también observa que, aunque en el inicio de su Gobierno Sheinbaum quiso marcar cierta distancia con respecto a López Obrador, al final se dio cuenta que haciendo eso no se iba a ganar el favoritismo del presidente, por eso rearticuló su discurso y lo alineó a los intereses del obradorismo. Con el 30% de las preferencias electorales, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México lleva la delantera en el camino rumbo a los comicios presidenciales de 2024, año en el que sabrá quién será el sucesor o la sucesora de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con una encuesta realizada por el diario mexicano El Financiero en mayo pasado. El canciller mexicano Marcelo Ebrard es quien se encuentra debajo de Sheinbaum, pero sólo por un punto, por lo que, estadísticamente, ambos se encuentran en un empate técnico.Ebrard, ¿le conviene a Morena?Aunque cuenta con la confianza de López Obrador en sus labores diplomáticas e incluso se ha convertido en el hombre que lo representa en grandes eventos como la Cumbre de las Américas, Marcelo Ebrard en realidad es visto con lejanía desde el obradorismo más puro. La razón, explica López Montiel, es muy sencilla: no es fundador de Morena y es muy cercano a grupos políticos y empresariales contrarios al presidente. "Él va a buscar ser candidato de cualquier manera, ya sea con Morena o con otro partido. Es la última oportunidad de Ebrard para contender por la Presidencia de México. Ya lo intentó en dos ocasiones y no lo logró porque cedió su espacio a López Obrador", observa el doctor de The New School for Social Research. De hecho, hay encuestas que colocan al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por encima de Claudia Sheinbaum. En mayo, el diario mexicano Reforma posicionó a Ebrard con una ligera ventaja sobre la jefa de Gobierno de la capital mexicana como el favorito de Morena. Según este sondeo, el canciller tiene el 34% de las preferencias electorales, mientras que ella posee el 33%. Adán López no debe ser minimizadoSu perfil es el más desconocido y su trayectoria política ha sido muy local, pero su amistad con el mandatario López Obrador podría marcar una ventaja importante con respecto a los otros dos competidores. El 28 de abril pasado, el mandatario mexicano "destapó" a Adán López como uno de sus preferidos para ser candidato de Morena a la Presidencia de la República. Frente a diversos líderes morenistas, López Obrador lo elogió como persona y como uno de sus colaboradores más confiables. Además, ambos son de Tabasco, estados donde tienen una importante base electoral y política. "A ver, vamos a poner a consideración, vamos a hacer una especie de encuesta, de consulta, rápida, breve. Díganme si sí o no: ¿verdad que tenemos un buen secretario de Gobernación?", preguntó López Obrador a los legisladores de Morena.Inmediatamente, los diputados gritaron: "¡Presidente!, ¡Presidente!, ¡Presidente!"De algún modo, dice, construir una candidatura es algo que se puede hacer relativamente rápido, sobre todo con alguien como el titular de la Secretaría de Gobernación, que prácticamente no tiene ningún escándalo mediático como sí lo tienen Sheinbaum y Ebrard. "Por eso no le importa mucho al presidente que tenga un bajo perfil o que no destaque en las encuestas", considera López Montiel.

