20 años de la 'Masacre de Avellaneda': las fotografías que revelaron la verdad

El 26 de junio de 2002, los jóvenes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fueron asesinados por agentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires. En... 24.06.2022, Sputnik Mundo

La profunda crisis económica, política y social que estalló en diciembre de 2001 provocó la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, que había asumido en 1999 y que renunció ese 21 de diciembre, huyendo en un helicóptero de la Casa Rosada. En la Plaza de Mayo y alrededores los manifestantes enfrentaban a las fuerzas de seguridad, en medio de una huelga general, saqueos, movilizaciones en todas las ciudades, cacerolazos en todos los barrios y una cruel represión policial que produjo 39 muertos en las calles.En menos de 11 días se sucedieron cinco presidentes —Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño y Eduardo Duhalde—. Duhalde se posesionó el 2 de enero de 2002 para buscar estabilizar el barco, en medio del descontento de una población a la que habían arrebatado sus ahorros pues no podían retirar el dinero de los bancos, y propició una violenta devaluación que llevó el dólar, hasta ese momento equivalente a un peso, a más de tres pesos, con un desempleo del 25%, una pobreza del 54% y una indigencia del 27%.La calma duró poco.El 26 de junio de 2002Los piqueteros, definición que agrupa a los movimientos sociales de desocupados que surgieron en los años noventa al calor de las políticas privatizadoras de Carlos Menem (1989-1999), tomaron el protagonismo. En todos los barrios había asambleas autoconvocadas, movilizaciones constantes al grito de que se vayan todos, marchas y huelgas sindicales para exigir políticas sociales y paliar los embates de una crisis económica sin precedentes.Por el otro lado, gobernadores, empresarios y la clase política en general reclamaba que la administración de Duhalde pusiera orden, lo que se traducía en aplicar un plan de mano dura.En ese clima, las organizaciones sociales deciden hacer una gran movilización el 26 de junio, con un corte de tránsito de todos los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, mientras el Gobierno aclaraba que no permitiría las movilizaciones.Maximiliano Kosteki, de 22 años y Darío Santillán, de 23 años, eran dos jóvenes de los barrios bonaerenses de Guernica y Lanús, respectivamente, que militaban en el Movimiento de Trabajadores Desocupados, integrante de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón.Aquella agrupación homenajeaba a Verón, un trabajador de la provincia de Salta que había sido asesinado durante un piquete en noviembre del 2000 y tenía previsto participar activamente en las movilizaciones convocadas para el 26 de junio, bloqueando el Puente Pueyrredón.Por aquellos años José Ángel 'Pepe' Mateos era fotógrafo del diario Clarín, el de mayor tiraje en Argentina. Previendo las movilizaciones del 26 de junio, Mateos y los demás reporteros gráficos del diario se distribuyeron entre los puntos previstos por los manifestantes.Mateos fue asignado al acceso sur de la ciudad Buenos Aires, el famoso Puente Pueyrredón, que une la capital argentina con el populoso partido de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires."Los servicios de inteligencia se encargaron de generar información distorsionada acerca de la realidad de las organizaciones y eso condujo a que se creara un clima propenso a la represión", agrega.Ese día "llegué temprano al Puente Pueyrredón. Alrededor del mediodía se concentraron todas las organizaciones a la subida del puente y ahí es donde [el comisario inspector de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Alfredo] Franchiotti dice 'en cinco minutos tienen que despejar la zona', y automáticamente empiezan a disparar gases y balas y se produce un desbande muy fuerte", apuntó el fotógrafo.¿Cómo fueron asesinados Kosteki y Santillán?La represión se inició con disparos de balas de goma y plomo —como trágicamente se comprobaría en los casos de Kosteki y Santillán—, para liberar el puente de manifestantes por parte de la Policía. La 'encerrona' policial provocó la huída de un gran número de manifestantes hacia la Estación Avellaneda de la línea de tren General Roca, que une a la capital con el sur del Gran Buenos Aires, en búsqueda de refugio."El objetivo, que era evitar el corte del puente, estaba clarísimo. Todos los piqueteros se estaban retirando, viendo la manera de salir de la balacera, que era terrible", rememoró el fotógrafo.Mateos logró adentrarse con su cámara en la estación. Al ingresar vio el cuerpo de Maximiliano Kosteki. "Lo veo y automáticamente pienso que está muerto", repasó Mateos.Minutos antes, Kosteki había sido herido por la espalda cuando corría por la avenida Pavón. Sus compañeros intentaron resguardarlo dentro de la estación hasta que la Policía ingresó al lugar.Darío Santillán, que cumplía funciones de 'seguridad y choque' dentro de la organización, pidió a sus compañeros que se dispersaran y se quedó solo con Kosteki en el suelo.Mateos fue testigo de cómo los manifestantes abandonaron corriendo la estación y Santillán no se movía de al lado del cuerpo de Kosteki. En ese momento ingresó al recinto un grupo de policías encabezado por Franchiotti y el agente Alejandro Acosta. El fotógrafo notó que mientras los demás agentes se movían separados unos de otros, Fanchiotti y Acosta operaban juntos.Si bien todo sucedió en cuestión de segundos, Mateos logró captar con su cámara la secuencia del ingreso de la Policía bonaerense a la Estación Avellaneda y el asesinato sin contemplaciones de Santillán mientras socorría a su compañero Kosteki, ya fallecido y tendido en el suelo.Las fotografías de Mateos y sus colegas registraron toda la secuencia y fueron clave para demostrar que los policías utilizaron cartuchos rojos, el color que identifica a las municiones de plomo, y no verdes, el color de las balas de goma. Los cartuchos rojos no fueron encontrados en la escena del crimen de los jóvenes porque los mismos agentes los retiraron.Descubrimiento del registroMateos no tuvo consciencia de la importancia del registro que había hecho con su cámara hasta horas después, cuando pudo salir del estupor."Fue un momento muy intenso. La verdad, no sé lo que pensaba. Estaba totalmente conmocionado por lo que sucedía. Era muy fuerte, la verdad es que fue un momento de mucha confusión", se sinceró el reportero gráfico.Mateos tenía una colección de fotografías que repasaban lo sucedido en orden cronológico. Sin embargo, comprender a cabalidad lo que había sucedido dentro de la estación le fue "muy difícil". "Me fui alrededor de las cinco de la tarde y creo que no terminaba de caer en lo que había sucedido", apuntó.La mañana del 27 de junio de 2002, Clarín publicó en su portada una fotografía de Mateos que muestra a Kosteki tendido en el suelo, ya sin vida. Alrededor y desenfocados por el movimiento, varios agentes. Es la instantánea que retrata el momento en que Santillán corre de los agentes, momentos antes de también ser asesinado.Otras fotografías de Mateos publicadas más adelante muestran cómo los agentes arrastraron a Santillán hacia fuera de la estación y al propio Franchiotti al lado del cuerpo, mirando directo al lente.Al día siguiente Clarín hizo una cobertura especial de 11 páginas sobre la masacre con una secuencia de fotografías de Mateos que mostraron el accionar policial en la estación.Juicios a la Policía bonaerenseLas fotos de Mateos desataron una grave crisis institucional en el Gobierno de Duhalde, que "intentó montar una versión muy tendenciosa para culpar a los dirigentes piqueteros, para generar un estado de represión muy fuerte".La crisis política que dejó la Masacre de Avellaneda cercenó las pretensiones políticas del mismo Duhalde, que se vio obligado a adelantar las elecciones de octubre a abril de 2003. En aquel proceso electoral resultaría vencedor Néstor Kirchner (2003-2007).Mientras tanto, Mateos mantenía las fotografías en su poder, con la esperanza de que un día fueran una pieza clave para que la Justicia determinara responsabilidades en la muerte de Kosteki y Santillán."Tanto Sergio [Kowalewski], que es otro fotógrafo que estaba ese día, como yo pensábamos que iba a haber un juicio un día, y que ese material iba a ser fundamental, pero bueno... un día iba a haber un juicio”, reflexionó el fotógrafo.Mateos niega haber recibido presiones políticas o de parte de los servicios de inteligencia durante los días previos y posteriores a su llamado a testificar contra los agentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires acusados, entre ellos Fanchiotti y Acosta.Con el crimen del fotógrafo de la revista Noticias José Luis Cabezas todavía en la memoria de los argentinos, Mateos buscó asegurarse de que no tendría represalias por su testimonio."Algunas personas cercanas me decían 'que a vos te agarren no tiene ningún sentido, porque ya las fotos están. Agregar no podés agregar ni sacar tampoco'", contó Mateos, para quien las fotografías ya eran lo suficientemente elocuentes para hablar por sí mismas. "Yo lo que tenía que hacer era explicar las fotos. Nada más. Y aunque yo no estuviera, las fotos estaban", apuntó.Responsabilidades políticasVeinte años después, los únicos responsabilizados por la 'Masacre de Avellaneda' fueron Fanchiotti y Acosta, inculpados gracias a los registros gráficos de Mateos y sus colegas.Sin embargo, nunca se pudieron establecer responsabilidades políticas detrás las órdenes de reprimir aquel 26 de junio en el Puente Pueyrredón y en otros de los llamados 'piquetes' de la ciudad.Ni Duhalde, ni el entonces secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, o el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, debieron declarar por la masacre."Me parece muy interesante el tema de las responsabilidades políticas. Es muy interesante hacer un análisis de cómo se maneja el poder con lo que pasó acá", advirtió Mateos.A dos décadas del incidente, Mateos considera que en el episodio hubo "una cuota muy grande de estupidez, de mal manejo político, de mala visión política, de dejar que los servicios de inteligencia armaran el paquete a favor de algo que no se sabe bien lo que es"."Había muchas cosas en juego, estaba el acuerdo con el FMI, había presiones de las embajadas, etc. Y me parece que los políticos, tanto el presidente y el gobernador, y lo digo con todo respeto, no estuvieron ni a la mitad de la altura de las circunstancias", subrayó.Para Mateos la "clase política" argentina de la época fue responsable de "generar ese clima de animadversión hacia la población".El 9 de enero de 2006, el Tribunal Oral N° 7 de Lomas de Zamora condenó a Alfredo Franchiotti y Alejandro Acosta a cadena perpetua —con un mínimo de 25 años— por doble homicidio y siete tentativas de homicidio.El 3 de diciembre de 2013, a través de la Ley 26.900, se denominó a la Estación Avellaneda como 'Estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki'.

