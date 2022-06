https://mundo.sputniknews.com/20220623/politicas-publicas-y-meritocracia-miniserie-uruguaya-busca-desmontar-mitos-1127249005.html

Políticas públicas y meritocracia: miniserie uruguaya busca desmontar mitos

MONTEVIDEO (Sputnik) — "Los pobres son pobres porque quieren", "Hay gente que no merece el apoyo de Estado", "Si le das dinero a las personas pobres tenés que...

Estas son algunas de las frases instaladas en la sociedad uruguaya con las comienza una miniserie que apuesta a desmitificar las políticas públicas y los apoyos del Estado.La serie documental Desmontando mitos sobre las políticas sociales, producida por la Facultad de Ciencias Económicas y Administración (FCEA) de la Universidad de la República, tiene como objetivo la divulgación de la investigación Las creencias, percepciones y actitudes sobre las transferencias públicas de ingreso en Uruguay. Promoviendo el debate público sobre políticas sociales, meritocracia y pobreza.El audiovisual se estrenó el 8 de junio en las cuentas oficiales de FCEA en las distintas plataformas (YouTube, Facebook e Instagram, estas dos últimas prohibidas en Rusia como extremistas). Consta de seis capítulos de aproximadamente ocho minutos cada uno y estrena uno nuevo cada semana.InvestigaciónEl proyecto, del que participaron, además de FCEA, la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, la consultora Nomade y la organización civil El Abrojo, buscó, en base a distintos abordajes, observar cómo se perciben las transferencias de ingreso, como las asignaciones familiares, en la sociedad uruguaya.El trabajo apuntó entender qué se sabe de los efectos de estas transferencias, abordar la discusión parlamentaria que se dio en el marco de su implementación y analizar lo que se publicó en la prensa para ver cómo se trata el tema, explicó a la Agencia Sputnik la investigadora Andrea Vigorito, del Instituto de Economía de la FCEA.También entender, a través de grupos focales, cómo se generaban las distintas opiniones y la idea de por qué las personas merecen o no ciertas cosas, algo relacionado con el sentido de la justicia y el ideal meritocrático, que es lo que parte de la sociedad piensa que es la forma adecuada de acceder a recursos.ConclusionesEn términos de la prensa, precisó, observaron una fuerte editorialización del tema, por lo cual a veces se brindan opiniones que trascienden sin que eso tenga la suficiente discusión.A nivel parlamentario encontraron falta de iniciativa y que casi todo viene del Poder Ejecutivo, y en los grupos focales crecientes niveles de estigmas e ideas sobre cómo estas transferencias podrían generar que las personas dejen de trabajar, ideas que no serían consistentes con el ideal meritocrático.Sin embargo, explicó que cuando se observan los impactos tanto en Uruguay como en otros países con estas políticas públicas se ve algo "bien diferente".En ese sentido, señaló que la gente "tiene ideas muy raras" de cuáles son las asignaciones que los beneficiarios reciben y que se observó mucha desinformación y prejuicio en la sociedad.Además, respecto al control que hace la sociedad sobre cómo usan los beneficiarios el dinero, recordó que este tipo de transferencias son solo algunas de las que hace el Estado, las que se eligen sacar a la luz, y en estos casos aparece el estigma a la pobreza, pero hay muchas otras transferencias estatales a empresas u otros sectores de la sociedad que no tienen esa misma mirada de exigencia.Uno de los objetivos de este proyecto es poner elementos sobre la mesa para generar discusión pública y formar un poco más el debate para que no sea solo "a mí me parece que", explicó Vigorito.Salir de la academiaEl objetivo de llevar este trabajo a un formato audiovisual tiene que ver con poder salir del lenguaje académico para acercarlo a la gente y poder generar ese debate público sobre temas de interés general, explicó Sofía Ganduglia, integrante de la Unidad de Comunicación de FCEA, en diálogo con la Agencia Sputnik.Resaltó el trabajo multidisciplinario para llevar a cabo este proyecto y destacó también la importancia de darle visibilidad en el producto audiovisual a las personas que participaron en el trabajo.Sobre el formato de miniserie añadió que permite lograr un mayor alcance y repercusión ya que son capítulos cortos y accesibles, lo que ayuda a que la información llegue a la gente de una manera más comprensible y sensible.En ese sentido, manifestó el interés de seguir trabajando desde la Universidad de la República para desarrollar más productos similares para visibilizar el trabajo que se hace dentro de la academia, ya que la idea es que no quede puertas adentro, sino que pueda permear en la sociedad para ayudar a que sea una sociedad mejor.EstigmaVigorito detalló que los grupos focales incluyeron personas de distintos niveles socioeconómicos y en todos se encontró una especie de "sospecha" respecto a quienes reciben transferencia.A su vez, señaló que si el debate público se debilita y desde las propias autoridades que implantan los programas se genera sospecha sobre las personas que los reciben se podría generar lo que pasa por ejemplo en EEUU, que es que muchas personas que deberían ser beneficiarias de esas políticas no lo hacen porque no quieren ser catalogadas como "pobres", algo que también pasa ahora con los comedores escolares, ejemplificó.Y eso, añadió, no solo afecta al igual reconocimiento de las personas sino a los propios objetivos de la política pública.Además está el tema de la meritocracia y la visión del trabajo como única forma de merecimiento, una idea que se ha agudizado en los últimos tiempos.Para la investigadora, lo que viene ahora es estudiar por qué pasó eso en un periodo en el que más políticas públicas se implementaron, si es una reacción contra eso o si es que no hubo una buena argumentación de esas transferencias, pero la conclusión actual es que hay un disloque de lo que se encuentra en las investigaciones con esas percepciones que hay en la sociedad.Queda en el tintero, porque no estaba en los objetivos de esta investigación, entender este ideal de que las personas tienen que ser autosuficientes y por qué el apoyo a las políticas redistributivas desde que se desplegaron fue cayendo.

