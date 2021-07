https://mundo.sputniknews.com/20210723/la-uruguaya-la-novela-que-lee-sarah-jessica-parker-se-convertira-en-pelicula-1114445744.html

'La uruguaya': la novela que lee Sarah Jessica Parker se convertirá en película

El 'bestseller' del escritor argentino Pedro Mairal, que transcurre entre Buenos Aires y Montevideo, será llevado a la pantalla gracias a un proyecto de financiación colectiva.

'La uruguaya': la novela que lee Sarah Jessica Parker se convertirá en película El 'bestseller' del escritor argentino Pedro Mairal, que transcurre entre Buenos Aires y Montevideo, será llevado a la pantalla gracias al proyecto de financiación colectiva que el escritor y editor Hernán Casciari impulsó en la Comunidad de Orsai. Los protagonistas fueron seleccionados en un casting de actores por voto directo.

Esta semana la novela La uruguaya (2016) de Pedro Mairal dio que hablar por dos razones. Primero porque Sarah Jessica Parker, actriz de la serie Sex and the City, publicó en Instagram que está leyendo The Woman of Uruguay, traducción del texto al inglés. Y segundo porque se conoce quiénes serán los actores que interpretarán a los protagonistas de la película basada en la novela.En Zona Violeta conversamos con el escritor y editor argentino Hernán Casciari, fundador y director de Orsai, una revista periodística autogestionada por sus socios. Casciari compró los derechos de la novela de Mairal para hacer la primera película financiada por los miembros de la Comunidad Orsai, que pueden participar del guión y seleccionar al elenco.La uruguaya cuenta la historia de Lucas Pereyra, escritor argentino de poco más de 40 años, casado y con hijos, que viaja a Montevideo para retirar un dinero que le mandaron desde el extranjero, y de paso encontrarse con una joven amiga. Pero las cosas no salen de acuerdo con lo planeado durante el transcurso de ese día. La película producida por Hernán Casciari se estrenará el 28 de diciembre. Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas. En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

