De Mockus a Gaviria: las otras figuras que sustentaron la victoria de Petro

De Mockus a Gaviria: las otras figuras que sustentaron la victoria de Petro

Gustavo Petro no triunfó en solitario, sino dentro de una coalición de sectores progresistas que alcanzarán el poder por primera vez en Colombia.

Gustavo Petro es, indiscutiblemente, la figura del momento en la política colombiana y de América Latina. La victoria electoral que lo convierte en el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia así lo ratifica y abre la puerta a una nueva era política en el país sudamericano.Sin embargo Petro no triunfó en solitario. Su candidatura se estructuró a través de una coalición de partidos progresistas y de izquierda denominada Pacto Histórico, que permitió acumular las fuerzas suficientes para ser el candidato más votado en la primera vuelta y el ganarle a Rodolfo Hernández en la segunda vuelta del 19 de junio.Varios de los principales apoyos externos a Colombia Humana —la agrupación política de Petro— llegaron desde las figuras que ya participaron en la consulta interna del Pacto Histórico de marzo de 2022. Otros, en cambio, se fueron sumando en los meses siguientes o respaldaron a Petro en la competencia con Hernández.Si bien Petro aún no confirma los dirigentes políticos que lo acompañarán en ministerios y otros cargos de relevancia, varios de los referentes del Pacto Histórico y de sectores que lo apoyaron tendrán peso importante en el Gobierno de Petro, sea desde el Gabinete o desde sus bancas en el Congreso.¿Qué figuras apoyaron a Petro en su camino al Gobierno?Camilo RomeroCon 45 años y ya con experiencia como gobernador de Nariño (2016-2019), Camilo Romero es una de las figuras con un perfil ascendente en el progresismo colombiano. Si bien proviene de la Alianza Verde, formación política que respaldó la candidatura de Sergio Fajardo, Romero decidió apartarse del grueso de los verdes y anunció, en noviembre de 2021, su adhesión a la candidatura de Petro."Vamos a tener al fin un gobierno ciudadano, un gobierno del pueblo colombiano. Más de 200 años tuvieron que pasar para que llegue este momento", celebró Romero desde el Movistar Arena en las celebraciones de Petro.Alfredo SaadeLa incorporación de Alfredo Saade al Pacto Histórico despertó polémica en su momento debido a su origen como pastor cristiano. Su precandidatura tuvo menos del 1% de apoyo en la interna de la coalición pero aun así se mantuvo firme en su respaldo a Petro.Su vocación religiosa no le impide mostrar un perfil combativo en las redes sociales y los actos, donde ha llamado "a 'desuribizar' Colombia" y no tiene pruritos en cuestionar a los medios de comunicación que han sido contrarios a Petro.Arelis UrianaJunto con Francia Márquez, Uriana fue una de las revelaciones en la interna del Pacto Histórico. La dirigente social de la etnia indígena wayú que se lanzó como precandidata a la Presidencia de Colombia por el partido Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). Resultó tercera en la interna pero continuó apoyando a Petro.Uriana y MAIS aceptaron la invitación de Petro a sumarse a su campaña con un fuerte énfasis en ser "mediadores de paz" en el marco del nuevo proceso de paz que impulsará Petro. El movimiento de Uriana también enfatiza la necesidad de proteger a los territorios colombianos y las economías comunitarias del país.Gustavo BolívarEscritor y compositor musical, Gustavo Bolívar se sumó a la vida política colombiana en 2011 junto a la Fundación Manos Limpias. Desde 2018 es senador por Colombia Humana y en 2022 encabezó la lista al Senado del Pacto Histórico. "Cabeza de la lista al Senado más votada en la historia de Colombia", se enorgullece en sus redes sociales.Es uno de los dirigentes del Pacto Histórico más cercanos a Petro y se caracteriza por sus férreas posturas contrarias al uribismo y los abusos militares y policiales en Colombia.Alejandro GaviriaEconomistsa y exrector de la Universidad de Los Andes, Gaviria constituye uno de los referentes del mundo académico e intelectual de Colombia. En 2021 anunció su intención de ser candidato a la Presidencia de Colombia pero desistió y, en junio de 2022, confirmó su respaldo a Petro. Con pasado como ministro de Salud durante el mandato de Juan Manuel Santos (2010-2018), Gaviria aparece como uno de los nombres fuertes para integrar un gabinete de Petro.Antanas MockusEl presidente y líder histórico de la Alianza Verde se incorporó a la candidatura de Petro en junio, en un mensaje que terminó de aportar al líder del Pacto Histórico algunos de los apoyos que pudieron haber ido a Fajardo en primera vuelta. Con 70 años y un diagnóstico de Parkinson, Mockus está alejado de la política activa pero su apoyo es relevante en la interna colombiana.De hecho, Mockus se mostró al costado de Petro durante las celebraciones y muchos analistas consideran que su respaldo fue clave para que muchos votantes de centro y centroizquierda se adhirieran a Petro en el último tramo.

