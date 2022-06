https://mundo.sputniknews.com/20220620/quien-es-veronica-alcocer-la-futura-primera-dama-de-colombia-1127057806.html

¿Quién es Verónica Alcocer, la futura primera dama de Colombia?

La esposa del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, se convertirá en la primera dama del país latinoamericano en agosto. De familia conservadora y con... 20.06.2022, Sputnik Mundo

américa latina

colombia

👤 gente

política

gustavo petro

elecciones presidenciales en colombia (2022)

En agosto de 2022, cuando el Gobierno de Gustavo Petro tome posesión, Verónica Alcocer se convertirá en la primera dama de Colombia. Desde su nuevo rol en la Casa de Nariño, Alcocer podrá desarrollar acciones de voluntariado o reforzar su activismo social.Nacida en 1976 y criada en el seno de una familia conservadora en el municipio de Sincelejo, del departamento de Sucre (norte del país), Alcocer es la mayor de tres hermanos.Desde pequeña, tuvo vínculos cercanos con la política dado que su abuelo, Eustorgio Alcocer Navas, fue alcalde en dos oportunidades bajo la administración del general Gustavo Rojas Pinilla, quien fue presidente de facto en Colombia desde junio de 1953 hasta mayo de 1957.Asimismo, su padre, Jorge Emilio Alcocer, un reconocido abogado de la ciudad, militó para el Partido Conservador y fue admirador del político colombiano Álvaro Gómez Hurtado —figura de renombre de este partido tradicional—.¿Cómo se conocieron Gustavo Petro y Verónica Alcocer?Alcocer estudió la carrera de Derecho en la Corporación Universitaria del Caribe, aunque no llegó a culminarla. Fue en una conferencia organizada por la institución a principios del 2000 donde conoció a Petro: él había concurrido como expositor y ella había participado en la organización del evento.Según contó la propia Alcocer, quedó encantada por la inteligencia del político, por lo que luego de tres meses de intercambios de mensajes oficializaron su noviazgo. No fue sencillo, ya que la joven tenía temor de lo que pudiese pensar su familia del militante de izquierda y exmiembro del movimiento revolucionario M-19.A finales de ese mismo año ambos se unieron en matrimonio y desde entonces tuvieron dos hijas: Sofía y Antonella, que actualmente tienen 20 y 14 años, respectivamente. La llegada de ambas agrandó la familia puesto que la pareja ya tenía hijos de relaciones anteriores (tres por parte de Petro y un hijo por el lado de Alcocer).En sus redes sociales Alcocer se presenta como “sincelejana, madre y amiga” y confiesa ser apasionada por contar historias de Colombia.A lo largo de sus más de 170 publicaciones en Instagram, la colombiana no solo muestra el apoyo a su marido sino que expresa su lado más personal, que involucra el activismo social por mujeres y niños, sus fuertes creencias religiosas y su compromiso con el cuidado medioambiental, la cultura y hasta el emprendedurismo.Durante las dos primeras campañas presidenciales de Petro, Alcocer mantuvo un perfil más bajo. Para la candidatura de 2022, Alcocer sorprendió con una postura más extrovertida, participando de bailes y con vestimenta más llamativa.En algunas entrevistas ha declarado ser admiradora de Michelle Obama así como de la princesa Diana y de la Madre Teresa de Calcuta, algo que no sorprende dadas sus creencias religiosas y la filantropía que pretende promover.Su intención de construir un nombre propio la llevó a encauzar un proyecto personal recorriendo el interior de Colombia para adentrarse en la realidad que viven las comunidades del país.En la Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, el eje cafetero, Antioquia, Santander, entre otras regiones, se reunió con líderes indígenas, campesinos y mujeres y se interiorizó con las problemáticas que afrontan los colombianos en su cotidianidad.La colombiana que en su juventud se cuestionaba convertirse en monja por su fuerte relación con la fe, o que incluso deseó ser artista, parece haber encontrado en la política una nueva vocación.Con dos de sus hijos estudiando en Europa y una ya adolescente, Alcocer busca hacerse un lugar en el escenario político mucho más presente que hace cuatro años, cuando Petro fue derrotado en la segunda vuelta de las presidenciales ante el actual mandatario colombiano Iván Duque.

