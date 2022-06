https://mundo.sputniknews.com/20220620/el-historico-triunfo-de-gustavo-petro-y-el-impacto-en-america-latina-1127075320.html

El histórico triunfo de Gustavo Petro y el impacto en América Latina

"¡Alegría para América Latina! Trabajaremos juntos por la unidad de nuestro continente en los desafíos de un mundo que cambia velozmente", escribió en Twitter... 20.06.2022, Sputnik Mundo

Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia marcando un antes y un después en la política colombiana y latinoamericana. Su triunfo es el más reciente de una cadena de movimientos políticos telúricos que, desde Chile hasta el Caribe, sacudieron la cordillera de los Andes, como el triunfo de Gabriel Boric en marzo y previamente el de Pedro Castillo en Perú en 2021.Dentro de los hitos del histórico triunfo de Petro resaltan:El pasado 11 de marzo, el entonces precandidato presidencial de Pacto Histórico, Gustavo Petro, llegó hasta Valparaíso, región costera chilena que se ubica al centro del país, para participar en la ceremonia de asunción del Gobierno de Gabriel Boric.Ahora él mismo ha ganado la presidencia. Para el analista político y académico de las universidades de Valparaíso, Autónoma y Talca, Guillermo Holzmann, el saludo de Boric "no es solo un saludo, ambos tienen elementos comunes. La campaña de Petro fue muy similar a la que Boric hizo acá en Chile, convocando a la idea de que es necesario un cambio, transformación, llevando mucho los elementos, yo diría más emocionales".La victoria de Petro y la pérdida de un aliado de confianza para EEUUHolzmann explicó a Sputnik que la victoria de Petro constituye un punto de inflexión en la política colombiana. "Petro viene con una larga tradición en la izquierda y logró vencer a los distintos grupos de la élite ideológica, pero también el conservadurismo colombiano"."Esto constituye, sin lugar a duda, un punto de inflexión. Pero también es necesario entender que Gustavo Petro, dentro de todo lo que su trayectoria dice, ha ido consolidando un estilo, yo diría pragmático, de la política más que biológico y con un compromiso concreto de poder hacer cambios y transformaciones profundas dentro del sistema político y social colombiano", agregó el analista y académico.Hassan Akram, director en Chile de la sede de la Universidad Wake Forest y profesor de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales, explicó a Sputnik que una de las primeras implicancias del triunfo de Petro para Latinoamérica tiene que ver con las relaciones privilegiadas que ha tenido Colombia con Estados Unidos."Históricamente han habido constantes gobiernos de derecha en Colombia que han tenido relaciones militares con Estados Unidos muy cercanas. El vínculo entre Donald Trump e Iván Duque fue particularmente importante en esos términos, sobre todo cuando otros países, gobiernos de izquierda y de centroizquierda en Latinoamérica, estaban siendo más críticos con los estadounidenses", señaló Akram."La ola rosada" y la llegada de la izquierda al poder en América LatinaDurante los últimos años, distintos gobiernos de izquierda han llegado a la presidencia en la región, dentro de los que destacan Alberto Fernandéz en Argentina, Gabriel Boric en Chile, Pedro Castillo en Perú y Andrés López Obrador en México. Ahora, se suma Gustavo Petro en Colombia."En esa segunda ola de Gobiernos progresistas y reformistas, posguerra fría se llama la marea rosada. No roja, porque no es comunista, sino rosada porque esa izquierda que interpela al neoliberalismo. Pero no es de esa tercera vía más moderada, concertacionista ni nada por el estilo", explicó Hassan Akram respecto a los Gobiernos que son liderados por la izquierda en Latinoamérica."Efectivamente tenemos distintas izquierdas, pero que poseen un punto en común que no es el ideológico, sino que es su rechazo y su crítica al modelo neoliberal que se ha instalado en los países de América del Sur y que no ha sido bien cuestionado por los sectores de derecha y también por sectores empresariales", señaló Holzmann.El académico explicó que estos Gobiernos no tienen suficientes elementos de potencia ideológica entre sí para poder plantearse ni transformarse en una suerte de unidad de política que vaya a confrontar, por ejemplo, a Estados Unidos."Son propuestas de gobierno que poseen una base de izquierda, pero que también ven cómo canalizan una frustración importante y un desencanto con el sistema político de sectores que, normalmente, votaban por la certeza de una derecha o se sentían mucho más interpretados por esa propuesta, cosa que en los últimos cinco años no ha sucedido acá en América del Sur", agregó Holzmann.Elecciones reñidas y modelos antagónicos en un mundo globalizadoLas pasadas elecciones presidenciales de Argentina y Chile enfrentaron dos proyectos de país distintos y que, no pocas veces, parecían antagónicos. Por un lado, el conservadurismo y mantención del modelo neoliberal imperante, con empresarios que competían por el sillón presidencial; y por otro, proyectos de cambios y derechos sociales. La elección presidencial colombiana también entró en esta categoría y prontamente Brasil deberá decidir entre dos modelos distintos: conservadurismo vs. progresismo.A pesar de las enormes esperanzas que abre el triunfo de Petro, como sucedió en Chile con Boric, Holzmann explicó a Sputnik los enormes desafíos y límites que enfrentan estos proyectos de cambio. Según el analista ningún país está en condiciones de poder alejarse del proceso de globalización y, por lo tanto, su margen de maniobra para "poder echar abajo el modelo neoliberal, aún cuando se modifique, son bastante escasas o muy difíciles de poder realizar en la práctica, dada la dependencia y cada uno de los países, incluido Brasil, en el sistema internacional"."Todas estas expectativas, sumado a la crisis internacional, han ido llevando a un grado de polarización cada vez mayor", indicó Holzmann, "en un esquema que es más complejo de entender y que no responde a la simplicidad de una izquierda o derecha tradicionales".

