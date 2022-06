https://mundo.sputniknews.com/20220620/nueva-e-historica-etapa-de-colombia-con-petro-presidente-1127068330.html

Nueva e histórica etapa de Colombia con Petro presidente

Nueva e histórica etapa de Colombia con Petro presidente

Analizamos las repercusiones del triunfo del primer presidente de izquierda electo en el país sudamericano. En otro orden, abordamos la situación de Julian Assange frente a su posible extradición a EEUU. Estas y más noticias en una nueva edición de En órbita.

2022-06-20T22:00+0000

2022-06-20T22:00+0000

2022-06-20T22:00+0000

en órbita

📰 caso del fundador de wikileaks julian assange

julian assange

las filtraciones de wikileaks sobre la cia

rafael correa

gustavo petro

colombia

iván duque

álvaro uribe vélez

gobierno de colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/14/1127074347_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_7175e036e25dd81e043e8a258fc16a69.jpg

Nueva e histórica etapa de Colombia con Petro presidente Nueva e histórica etapa de Colombia con Petro presidente

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, invitó a sus rivales políticos a dialogar y prometió que no utilizará el poder para destruir o perseguir.El líder de la coalición izquierdista Pacto Histórico considera que el diálogo conjunto llevará a un acuerdo nacional. Y resaltó que su triunfo llega en un momento de cambio no solo en Colombia sino en toda la región.Viera agregó que el concepto de establishment, que en América Latina quizá no se usa tanto, en Colombia "es moneda corriente".En la segunda vuelta electoral del domingo 19, Petro alcanzó 50,44% de los votos. Su rival, Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes Anticorrupción), obtuvo 47,3% de los sufragios."Haber llegado a un balotaje entre Petro y Hernández, ninguno del riñón del uribismo gobernante en los últimos 20 años, evidencia que el país quería cambiar. Por primera vez ganó un Gobierno popular. Es un proceso que este pueblo está viviendo", señaló.Petro asumirá el poder el 7 de agosto. El actual mandatario saliente, Iván Duque (Centro Democrático) prometió realizar una transición ordenada. La ambientalista Francia Márquez, de 40 años, fue elegida como la primera vicepresidenta afro en la historia del país sudamericano."Lo que está en la construcción política de esta fórmula Petro-Márquez es la construcción de la idea de nación. Márquez representa a los postergados, a los afro y a las mujeres que salen a luchar por llevar el pan a su mesa", indicó Viera.El observador internacional de las elecciones en Colombia por el Parlasur explicó que la instancia se desarrolló una "buena elección", donde el clima social y el funcionamiento institucional acompañaron. Y diferenció la instancia con las parlamentarias de mayo, marcadas por irregularidades.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— repercusiones tras la aprobación de la extradición de Julian Assange a EEUU. Para ello, Sputnik dialogó con Fidel Narváez, excónsul de Ecuador en Londres entre 2010 y 2018, coincidiendo con los años en los que el periodista australiano recibió asilo del Gobierno de Rafael Correa.Además, casi 2 millones de refugiados de Ucrania y Donbás llegaron a Rusia desde febrero, en el marco de las hostilidades en Ucrania.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

📰 caso del fundador de wikileaks julian assange, julian assange, las filtraciones de wikileaks sobre la cia, rafael correa, gustavo petro, colombia, iván duque, álvaro uribe vélez, gobierno de colombia, аудио