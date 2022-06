https://mundo.sputniknews.com/20220616/crecen-los-outsiders-en-america-latina-y-sacuden-las-estructuras-de-los-partidos-tradicionales--1126878046.html

Crecen los 'outsiders' en América Latina y sacuden las estructuras de los partidos tradicionales

Las recientes elecciones en la región y las que vendrán, están marcadas por la aparición de controvertidas candidaturas que se alejan de lo habitual y rompen con lo establecido.

2022-06-16T22:00+0000

Cada vez más los llamados 'outsiders' - candidatos que surgen por fuera de los partidos políticos- se cuelan en la política mundial y llegan incluso a instancias presidenciales.El fenómeno no es nuevo, pero se reinventa de la mano de la tecnología: primero fue con la llegada de la televisión y en la actualidad con la inmediata comunicación que brindan las redes sociales.En EEUU Donald Trump y en Brasil Jair Bolsonaro, se convirtieron en mandatarios con un discurso antisistema y la transformación de sus campañas electorales en fenómenos virales.“Se apuesta mucho a la forma y poco al contenido”, dijo a Telescopio el analista político y periodista uruguayo Damián Recoba.El analista aseguró que si bien son candidatos que a la hora de confrontar ideas propuestas “muestran muchas falencias, hay estudios que han comprobado que algunos votantes le dan mucho valor a que no pertenezcan a la política tradicional”,Los 'outsiders' emergen por fuera de los partidos políticos en contextos de poblaciones que no se sienten representadas por sus gobernantes y el sistema político en general.Se mueven y crecen en medio de una nueva organización social, muchas veces afectada por la falta de trabajo y la desarticulación de iniciativas sociales.“Los problemas estructurales como la pobreza y la desigualdad, se han hecho crónicos en algunos países de América Latina y son los partidos tradicionales los que cargan con ese peso. Se los hace responsables”, sostuvo Recoba.En Chile, el abogado derechista José Antonio Kast, avanzó hasta la instancia de balotaje frente al actual presidente Gabriel Boric. Este domingo 19 en Colombia, otro outsider, el ingeniero Rodolfo Hernández, se medirá en segunda vuelta ante el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro.“Parte de la estrategia del candidato Hernández es no debatir ni hacer apariciones públicas”, destacó el uruguayo.En Argentina, el economista Javier Milei fue sorpresa en las elecciones parlamentarias en la capital Buenos Aires en 2019. Ya ha lanzado su campaña para la presidencia con propuestas como eliminar el Banco Central, legalizar la venta de órganos y liberar la tenencia de armas.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

