Las frases y propuestas del candidato colombiano Hernández que preocupan a expertos

A pesar de que sus palabras han encontrado eco en la sociedad colombiana, pues según las últimas encuestas de intención de voto para el balotaje del próximo 19 de junio está cabeza a cabeza con el líder de la coalición de izquierda Pacto Histórico, Gustavo Petro, varios sectores han llamado la atención sobre sus propuestas y palabras salidas de tono.Una de las críticas más grandes que ha recibido el candidato Hernández se debe a sus posturas sobre las mujeres, pues ha señalado que sería mejor que "se dedicaran a la crianza de hijos" y del cuidado del hogar.Al respecto, la politóloga María Lucía Jaimes cuestionó, en diálogo con la Agencia Sputnik, que los hombres en política sigan queriendo definir el papel de las mujeres en la sociedad.Por su parte, el congresista Alirio Uribe Muñoz, del Polo Democrático Alternativa (izquierda), dijo a la Agencia Sputnik que las declaraciones de Hernández son retrógradas y patriarcales."Tiene una visión totalmente patriarcal donde la mujer está reducida a la vida del hogar, a preparar los alimentos, a cuidar la casa (…) Él dice que fue la crisis económica la que sacó a las mujeres del hogar, eso no es cierto. Las mujeres salieron de estos roles por la educación", resaltó.Consumo de drogasOtra declaración polémica de Hernández estuvo relacionada con el consumo de drogas: ante los medios de comunicación propuso que el Estado regale cocaína para así acabar con el narcotráfico."Los consumidores son enfermos. Hay que medicarlos y el Estado tiene que suministrarles la cocaína gratuita. Cuando se les suministra la cocaína se acaba la demanda y ahí se acaba la oferta", sentenció.Ante esta propuesta, la organización Échele Cabeza, dedicada a difundir información sobre el uso de drogas para la reducción de riesgo y daños dentro de la población joven, presentó una serie de cuestionamientos.Además, la organización señaló que el candidato se equivoca al considerar que de esta manera se puede acabar con el narcotráfico, pues Colombia es un país productor y no consumidor."El menor problema de Colombia es el consumo interno. Menos del 2% de la droga que producimos la consumimos. El problema es la que producimos para exportar, es la que genera violencia, corrupción y muerte. Regalar droga en Colombia es irrelevante", dijeron.EmbajadasOtra de las propuestas de Hernández que han generado recelo entre los electores es la de cerrar varias embajadas colombianas en el exterior, entre ellas las ubicadas en Rusia y Uruguay, por considerar que su personal "no trabaja"."Es que no trabajan. Abren a las 10 AM y cierran a la 1 PM. (...) Les ponen el sueldo y a dormir. No vuelven a responder por nada", contó a medios el candidato.En diálogo con la Agencia Sputnik, Alirio Uribe tildó de "absurda" esta idea y aseguró que sería un grave problema para los más de cinco millones de colombianos que están en el exterior.El congresista recordó que las embajadas ofician como agentes de negocios, relaciones internacionales y diplomáticas, vitales para los empresarios y ciudadanos colombianos."Lo que creo es que hay que corregir la carrera diplomática y no se pueden cerrar las embajadas de un día para otro, precisamente porque, así como sirven de oficinas de negocios, también desempeñan funciones para ayudar a las empresas nacionales que hacen exportaciones a otros países", recordó el político.

