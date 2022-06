https://mundo.sputniknews.com/20220620/hallan-super-ciudad-precolombina-bajo-el-monte-amazonico-boliviano-1127065572.html

Hallan super ciudad precolombina bajo el monte amazónico boliviano

Una investigación apoyada por la tecnología, permitió confirmar la veracidad de historias locales compartidas por el boca a boca, sobre estructuras de avanzada y sociedades instaladas en el departamento de Beni.

Luego de 20 años de investigación se encontraron vestigios de una ciudad en la zona de Casarabe, ubicada en el departamento boliviano de Beni.Se trata de una zona inundable cubierta por agua entre noviembre y abril de cada año, durante el período de precipitaciones que afecta esta zona latinoamericana cada año.Los pobladores habrían habitado parte de los Llanos de Mojos, entre el año 500 y el 1.400. Allí construyeron canales y lagunas artificiales para aprovechar ese excedente de agua que hoy deriva en inundaciones. Y luego, se especula que la utilizaban con diversos fines tales como el consumo humano, riego de cultivos e incluso la crianza de peces.En Beni llueven unos 2.000 litros por metro cuadrado cada año; por lo tanto, tenían posibilidad de recolectar bastante agua.El corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa, dialogó con la investigadora Carla Jaimes Betancourt, quien trabajó en el tema e integra el equipo de la Universidad de Bonn (Alemania).Para lograr el hallazgo se usó el dispositivo LIDAR, que significa "detección y alcance de luz" [Light Detection And Ranging, por sus siglas en inglés], permitió la lectura topográfica del predio, retirando la espesura del monte mediante un pulso láser.Esta investigación fue publicada en mayo en la revista científica Nature. "Nuestros resultados indican que el patrón de asentamiento de la cultura Casarabe representa un tipo de urbanismo tropical de baja densidad que no ha sido descrito en la Amazonia previamente”, indica el texto de la investigación.Hasta el momento, eran conocidas algunas leyendas como la del Gran Moxos (Mojos) o el Gran Paistiti, señalados como reinos marcados por la abundancia y un gran desarrollo que les permitía una calidad de vida superior e infraestructuras de avanzada para la época. Con esta investigación, se confirma y documenta lo que hasta ahora era parte del imaginario popular.Descubrir estas estructuras y tratar de conocer los mecanismos que utilizaron para realizar una serie de obras de gran tecnología para la época, marca un antes y un después en la historia amazónica. Y por eso también la relevancia de este hallazgo que permite ahora seguir respondiendo incógnitas sobre el pasado de este territorio.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

