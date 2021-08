https://mundo.sputniknews.com/20210831/como-se-domesticaron-las-plantas-de-la-amazonia-boliviana-hace-10000-anos-1115625860.html

¿Cómo se domesticaron las plantas de la Amazonía boliviana hace 10.000 años?

¿Cómo se domesticaron las plantas de la Amazonía boliviana hace 10.000 años?

Bolivia fue uno de los muy pocos centros de la humanidad donde, hace alrededor de 10.000 años, se domesticaron las plantas que hoy nos alimentan. Esto se... 31.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-31T21:31+0000

2021-08-31T21:31+0000

2021-08-31T21:31+0000

américa latina

reportajes

bolivia

medioambiente

deforestación

amazonia

maíz

agricultura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1115626393_0:231:3083:1965_1920x0_80_0_0_2e8b93639400a7598ea545043271edf8.jpg

Los primeros humanos llegaron a la llanura de Moxos, en el actual departamento de Beni —al este de Bolivia—, hace 10.000 años. En ese momento comenzaron a domesticar vegetales y cultivarlos en islas de monte, que permanecían elevadas y secas durante los meses de inundación, de diciembre a marzo, cuando es la época de lluvias.Estas son las conclusiones de los estudios de Umberto Lombardo, doctor en Geografía de la Universidad de Berna, Suiza, quien desde hace 15 años investiga la evolución del paisaje de la Amazonía durante los últimos 15.000 años. A partir de sus descubrimientos, es posible conocer con más detalle cómo fue el intercambio entre las primeras sociedades humanas, que llevaban sus productos desde la Amazonía hasta el Altiplano y más allá.La domesticación de maíz comenzó en México hace 10.000 años y se encontró en Moxos maíz que data de hace 7.000 años. "Desde México llegó hasta Moxos. Eso te dice que siempre, desde que ha habido gente, en Sudamérica ha habido intercambios, migraciones, comercio", dijo Lombardo a Sputnik, horas antes de tomar el avión que lo traerá de Europa a Bolivia para reanudar sus investigaciones.En sitios arqueológicos del Altiplano fueron hallados elementos propios de la región Amazónica, llegados hace miles de años. Sin ir más lejos, el jaguar de las selvas está muy presente en toda la simbología de la cultura aymara, que no tiene a este felino en su entorno altiplánico. Del mismo modo, en la actual Beni fueron descubiertos aros de cobre, que inequívocamente venían de las alturas de los Andes."En una excavación arqueológica cerca de Trinidad [capital de Beni] se encontró un chamán que tenía una piedra azul, que viene de Brasil y unos pendientes de cobre, que venían de alguna mina del Altiplano", comentó.Lombardo agregó que "igualmente en excavaciones del Altiplano se hallaron muchos materiales, ropas, dientes de jaguares que vienen de tierras bajas. Eso nos dice que estas culturas se comunicaban entre ellas y comerciaban. Había un movimiento de bienes de un lado al otro, sin que alguno fuera predominante".Plantas que hoy son alimentosEl descubrimiento más reciente de Lombardo son las islas de monte. El estudio fue publicado por la prestigiosa revista Nature el año pasado. "Las islas no solamente son sitios arqueológicos superantiguos. También tienen restos fósiles que demuestran que la gente en Moxos empezó a cultivar y a domesticar plantas hace 10.000 años", contó Lombardo.Estas islas son fácilmente identificables si se sobrevuela la zona. En la inmensa llanura beniana, aquí y allá aparecen racimos de árboles, que albergaban los primeros cultivos. Se calcula que se llegaron a construir 4.700, de las cuales 30 fueron investigadas por Lombardo y su equipo.Y agregó: "Esta investigación ha puesto a la hoyada de Moxos entre los muy pocos centros de domesticación en el mundo que tienen 10.000 años de antigüedad".Hasta el momento, se conocían cuatro partes del mundo donde se domesticaron plantas: arroz en China; legumbres en Medio Oriente, maíz y frijoles en donde hoy es México y Centroamérica; así como papas y quinua en los Andes.Cambios en el paisaje amazónicoDe nuevo en la Amazonía boliviana, Lombardo trabajará en reconstruir el paisaje de los llanos de Moxos en los últimos 10.000-15.000 años. "Ha cambiado por dos grupos de razones fundamentales: uno son procesos naturales, en su mayoría procesos fluviales, de cambio de curso de ríos. O procesos tectónicos, de levantamiento tectónico de la superficie", contó el geógrafo."Otro factor que ha influenciado en el paisaje actual de la hoyada de Moxos es la actividad humana", comentó. Se refería a grandes estructuras que se ven también desde el cielo: piscinas rectangulares, canales, camellones, terraplenes. Obras realizadas por el pueblo mojeño hace 2.000 años, con las cuales desviaban y aprovechaban las aguas inevitables de la inundación, para criar peces y regar cultivos.Con su investigación, Lombardo plantea "entender cómo era el paisaje cuando llegó el humano. Qué encontraron los primeros en llegar a Moxos. No tenemos idea, porque básicamente no hay registro".Bendito polenLombardo explicó que "la herramienta principal para reconstruir los medioambientes del pasado es el polen".Relató que los investigadores extraen sedimentos de los lagos, "entonces miran con microscopio el polen en todas las capas. Fechan las capas y, con eso, pueden reconstruir la vegetación, cómo ha cambiado la vegetación. Porque el polen de cada planta es distinto. Y se preserva muy bien en los lagos".El problema con Moxos, "es que ningún lago tiene más de 8.000 años. Entonces no tenemos ningún archivo que vaya más allá de los 10.000, 13.000 o 15.000 años antes del presente. Eso es algo que estoy buscando", dijo el investigador.Destacó que la época bajo estudio "es superimportante. Es una época de cambio climático. Es cuando acaba el Pleistoceno, cuando ocurrió la última glaciación. Y es cuando empieza el Holoceno, la época en la cual vivimos ahora, que es el periodo en que el hombre llega a la Amazonía por primera vez".Y remarcó: "Es el periodo en el cual se extinguió la megafauna. Es una ventana temporal sumamente importante, porque hay procesos muy grandes que pasan en ese periodo".Lombardo se preguntó: "¿La megafauna desapareció por el cambio climático o porque llegó la gente y cazó a los animales hasta hacerlos extinguir? Eso solo lo podemos contestar si logramos reconstruir cómo era el medio ambiente en esa época".Cómo cambiará la Tierra bajo el dominio humanoPasaron 10.000 años desde que llegaron los primeros humanos a domesticar sus plantas a pesar de la inundación. Aunque en tiempos geológicos es poco, la especie alcanzó a dominar y arrasar gran parte de los ecosistemas del mundo. A tal punto que con su intervención cambió la cara del planeta.Hasta el momento, cada cambio en el mundo estuvo sujeto a razones astronómicas, como la posición de la Tierra con respecto al Sol, o la posición del eje terrestre. Pero "lo que pasará en el futuro ya no depende de factores geológicos o astronómicos. Depende de factores humanos, como las emisiones de CO2 [dióxido de carbono], que provocan el efecto invernadero", indicó Lombardo.Una vez sobre el Estado Plurinacional, "la humedad choca contra los Andes, entonces la humedad se levanta, se enfría, se hace agua y llueve. El ciclo del clima en Bolivia está controlado por esta humedad que produce la foresta amazónica", mencionó Lombardo.Pero al deforestarse la Amazonía, "esta humedad disminuye. Porque si se corta la foresta, esa transmisión de agua desde el suelo al aire se interrumpe. Entonces, la deforestación de la Amazonía hará que haya siempre menos lluvias en Bolivia", sostuvo.El próximo 2 de septiembre, Lombardo realizará el conversatorio: "La Amazonía boliviana: uno de los primeros centros de domesticación de plantas del mundo" en el Museo de Historia Regional de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a las 18 horas.

https://mundo.sputniknews.com/20210226/la-almendra-sosten-economico-de-las-familias-de-la-amazonia-boliviana-1109267780.html

https://mundo.sputniknews.com/20210828/comunidades-indigenas-se-niegan-a-desaparecer-con-la-sequia-de-los-lagos-andinos-de-bolivia-1115486944.html

bolivia

amazonia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sebastián Ochoa https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

reportajes, bolivia, medioambiente, deforestación, amazonia, maíz, agricultura