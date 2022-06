https://mundo.sputniknews.com/20220616/mexico-detiene-subasta-en-eeuu-de-un-documento-que-pertenecio-a-hernan-cortes-1126863087.html

México detiene subasta en EEUU de un documento que perteneció a Hernán Cortés

Una de las políticas culturales de la actual Administración federal de México ha sido combatir el tráfico ilegal de patrimonio cultural del país. En esta... 16.06.2022, Sputnik Mundo

américa latina

🎭 arte y cultura

historia

méxico

beatriz gutiérrez müller

eeuu

hernán cortés

tenochtitlán

La casa subastadora estadounidense RR Auction tenía agendada para este 16 de junio la subasta de un documento del siglo XVI atribuido a Hernán Cortés y valuado en un precio de entre 30.000 y 40.000 dólares. Sin embargo, el intercambio comercial no se llevó a cabo.Beatriz Gutiérrez Müller, historiadora y esposa del presidente de México, informó que el documento pertenece al Fondo Hospital de Jesús del Archivo General de la Nación (AGN), y que la gestión del Gobierno de México impidió la subasta en Estados Unidos."Gracias a todas las autoridades de México y de Estados Unidos", compartió la académica.El anunció de Gutiérrez Müller se da un día después de que no se pudo impedir la subasta de un códice en Madrid, España, que se cerró en un precio de venta de casi 200.000 dólares a pesar de que, de acuerdo con especialistas mexicanos, se trata de un documento falsificado cuya elaboración data del siglo XX, aunque la subastadora lo atribuye al siglo XVI.La historiadora también se inconformó con esa subasta a pesar de tratarse de un códice apócrifo, y en general tanto ella como la Secretaría de Cultura federal han emprendido una campaña de rechazo a la venta de patrimonio cultural mexicano en el extranjero.Con el hashtag #MiPatrimonioNoSeVende, tanto la Secretaría de Cultura como su titular, Alejandra Frausto, y la pareja del presidente, junto a otros funcionarios, impulsan la crítica a esta práctica de venta de objetos de las culturas originarias de México u otros, como en este caso un documento atribuido a Cortés.Al frente de un ejército español, Hernán Cortés tejió alianzas con los enemigos indígenas del imperio mexica y gestó los primeros pasos hacia la llamada conquista de México, además de ser el responsable militar de la caída de Tenochtitlán, perpetrada el 13 de agosto de 1521.No obstante este triunfo sobre la capital del imperio de Moctezuma, historiadores como Pedro Salmerón cuestionan que el dominio español sobre México haya sido homogéneo. Esto porque durante los tres siglos que duró la colonia grupos indígenas se mantuvieron en insurrección, como los purépechas de Michoacán y los yaquis de Sonora, además de que la caída de Tenochtitlán no implicó el dominio administrativo de la colonia española sobre otros puntos del territorio de lo que hoy es México, sino que el arribo de frailes y militares europeos fue paulatino y tomó décadas.

méxico

eeuu

tenochtitlán

