https://mundo.sputniknews.com/20211012/reparacion-de-danos-la-clave-para-reiniciar-la-relacion-entre-indigenas-y-el-estado-mexicano-1117003629.html

Reparación de daños, la clave para reiniciar la relación entre indígenas y el Estado mexicano

Reparación de daños, la clave para reiniciar la relación entre indígenas y el Estado mexicano

Para que la relación entre los indígenas de México y el Estado pueda reiniciarse con justicia debe abrirse un complejo proceso de restauración que repare los... 12.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-12T17:11+0000

2021-10-12T17:11+0000

2021-10-12T17:13+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

pueblos indígenas

derechos humanos

andrés manuel lópez obrador

historia

mayas

comunidades indígenas

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1117002982_0:0:850:478_1920x0_80_0_0_45a7159b2856aa2df7aec2a478a2c10a.jpg

Cuestionado sobre las tareas que ha emprendido el gobierno federal para resignificar el pasado indígena de México, a través del renombramiento de espacios públicos como la Plaza del Árbol de la Noche Victoriosa o la calzada México-Tenochtitlan, el especialista estimó saludable esta política, pero consideró que debe acompañarse de acciones de reparación.Desde la perspectiva del académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Estado mexicano tendría que detener los graves abusos de derechos humanos que siguen padeciendo las comunidades indígenas, así como los actos de racismo y discriminación que sufren en el presente, además de encontrar rutas para compensarlas mediante la restitución de tierras y recursos naturales.Los pueblos indígenas de México, además, deberían ser indemnizados por el despojo histórico que han sufrido, abundó el divulgador de la historia indígena del país y autor del Alfabeto del racismo mexicano.Disculpas de AMLO a los pueblos yaqui y mayaSobre las ceremonias en las que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido disculpas a los pueblos maya y yaqui por los procesos de exterminio que operó en su contra el Estado mexicano en la historia, Navarrete estimó que es necesario que el acto simbólico se acompañe de acciones de justicia."El discurso histórico de López Obrador sobre la conquista y en general es un discurso indigenista, es decir, es un discurso que defiende a los indios, que habla de la resistencia indígena, que convierte a los indios en un símbolo nacionalista", reconoció el investigador en entrevista."Pero hay que decir que ni el discurso de López Obrador ni las políticas del gobierno de López Obrador han sido tan favorables a las comunidades indígenas como su discurso", pues la administración federal mantiene proyectos desarrollistas criticados por ciertas comunidades, como el llamado Tren Maya en la Península de Yucatán.Además, el presidente defiende una noción de México como un país mestizo y unificado, visión criticada por los indígenas, que en cambio buscan ser reconocidos como naciones internas del Estado mexicano."Tendría que realmente modificarse el marco legal para que, en vez de las limitadas leyes de autonomía que hay ahora, que son resultado de la reforma constitucional de 2002, hubiera quizá una nueva reforma constitucional y un nuevo marco que permitiera a las comunidades indígenas ejercer realmente su autonomía", expresó.De modo que México transitara hacia un modelo de país multinacional como el que consagrara la constitución de Bolivia ratificada en 2009, valoró el académico, lo que les permitiría ejercer su autonomía de una manera mucho más firme.Navarrete distinguió que en las disculpas públicas a mayas y yaquis hubo una baja participación de los propios indígenas interpelados, además de que hizo falta que las ceremonias se acompañaran de procesos amplios de reflexión sobre los crímenes cometidos en la época porfirista y antes contra ambas comunidades.López Obrador, estimó el historiador, concibe esta solicitud de perdón como una expiación religiosa que permita exculpar moralmente el pasado, sin embargo el acto tendría que acompañarse de un proceso de justicia donde el gobierno responda por las injusticias perpetradas.Los actos simbólicos, dijo, tendrían que sumarse a políticas que favorezcan el autogobierno de las comunidades indígenas."Sin esa justicia, el perdón no va a servir de mucho", declaró Navarrete.Transformar la narrativa oficial, un aciertoLa política federal, acompañada por el gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum, de renombrar espacios públicos con una perspectiva que favorezca el pasado indígena es un acierto que convoca a la reflexión, estimó el académico de la UNAM."Hay una intención de modificar la narrativa tradicional de la historia de México y la manera en que esta había sido a lo largo del tiempo de alguna manera inscrita en la ciudad, es decir, puesta en nombres de calles, de monumentos", explicó."Lo que ellos quieren reivindicar es reducir la importancia que se le ha dado siempre al lado español, digamos y reivindicar hacia el lado indígena", añadió Navarrete.En general, este debate sobre la manera en que se recuerda el pasado y se inscribe en monumentos ha generado una polémica favorable, donde las voces en contra son minoritarias y operan como parte de las lógicas de oposición al gobierno de López Obrador, no sólo con intereses intelectuales.Intelectuales como Carlos Martínez Assad y Enrique Krauze se han erguido como defensores del Paseo de la Reforma, expuso el historiador, por considerarlo un monumento a la noción de país fomentada en el siglo XIX, en una visión clásica de la historia de México.Estos pensadores estiman aún válida esa noción del país, sin embargo debe cambiar y está muy bien cuestionar esa ideología nacionalista desde la conversación pública, consideró Navarrete.Otro sector que se opone a estas políticas de resignificación del pasado indígena en México no se ve impulsado por curiosidades intelectuales, no busca la verdad histórica, sino que pretende un enfrentamiento político contra la llamada cuarta transformación, consideró el académico.Una vieja coalición entre la derecha española y la derecha mexicana, ejemplificó, se agrupan para combatir estos replanteamientos históricos y deciden abanderarse en torno a la hispanidad, la religión católica y la presunta defensa de la unidad de la lengua, entre otros valores del conservadurismo cultural eurocéntrico."El enfrentamiento en este caso no es intelectual sino es más bien político entre izquierda y derecha y las coaliciones internacionales que cada una construye", apuntó Navarrete.Mientras operan en esa dirección las derechas internacionales, desde el lado latinoamericano surgen discursos críticos de la herencia española en gobiernos de izquierda progresista, como los que encabezan Luis Arce en Bolivia y Alberto Fernández en Argentina, consideró.

https://mundo.sputniknews.com/20210929/en-que-consiste-la-propuesta-constitucional-que-los-yaquis-entregaron-a-amlo-1116574706.html

https://mundo.sputniknews.com/20210910/presentan-a-tlalli-la-escultura-que-sustituira-a-cristobal-colon-en-la-capital-de-mexico-1115922679.html

https://mundo.sputniknews.com/20211012/jornada-de-paro-opositor-en-bolivia-termina-con-choques-entre-manifestantes-1116985312.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

💬 opinión y análisis, pueblos indígenas, derechos humanos, andrés manuel lópez obrador, historia, mayas, comunidades indígenas, méxico