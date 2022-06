https://mundo.sputniknews.com/20220615/guatemala-muerte-de-represor-interpela-al-estado-a-dejar-de-reivindicar-a-violadores-de-ddhh-1126827643.html

Guatemala: "Muerte de represor interpela al Estado a dejar de reivindicar a violadores de DDHH"

Guatemala: "Muerte de represor interpela al Estado a dejar de reivindicar a violadores de DDHH"

Murió en Guatemala el general retirado Marco Antonio González Taracena, imputado por delitos de lesa humanidad, a días de haber sido enviado a juicio. En otro orden, abordamos el caso del avión de Emtrasur, varado en Argentina a cuya tripulación no se le encontraron irregularidades pero la oposición los vincula a actividades terroristas.

En Guatemala, murió el general retirado Marco Antonio González Taracena, imputado por delitos de lesa humanidad, desaparición forzada y asesinato.El también exministro de Defensa fue enviado a juicio en mayo junto con otros 10 exfuncionarios policiales y militares, en el marco del caso "Diario Militar", un registro de actividades de 183 de opositores al Gobierno dictatorial de Óscar Humberto Mejía Víctores, entre 1983 y 1986.Ese documento detalla las acciones del régimen en contra de esas personas, que incluye secuestros, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones.González Taracena fue jefe de una unidad de inteligencia y operaciones del Estado Mayor Presidencial que encabezó esos operativos represivos y era el imputado con más víctimas: 39 personas asesinadas, desaparecidas, y torturadas.En Órbita entrevistó a Paulo Estrada, querellante de la causa, hijo y sobrino de dos personas detenidas desaparecidas registradas en el "Diario Militar", para quien la muerte de este represor significa un alto impacto para el juicio.Y añadió: "Se lo acusaba de ser un jefe clandestino, algo que en los hechos ya quedó reflejado por evidencia pública y por tanto era probable que pudiera irse de la causa con alguna responsabilidad por su mando".El ministerio de Defensa emitió un comunicado lamentando el fallecimiento de González Taracena, algo que, según Estrada, no fue sorpresivo para los familiares.“Era lógico que la gente a favor de los militares se pronunciara y pusiera sobre la mesa quién fue esta persona, que recordemos ejerció como ministro de la Defensa”, sostuvo Estrada.“El Ejército en Guatemala es una institución en la que, cuando se muere un ministro se saca una esquela, no hemos logrado algún tipo de condena o deconstrucción estatal al respecto que nos permita que no se reivindique más o se ponga en el altar de los héroes a militares que han sido señalados de varias violaciones a los Derechos Humanos”, indicó.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— el caso del avión de la firma Emtrasur, empresa subsidiaria del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas, que permanece varado en Buenos Aires.La aeronave de carga llegó a la capital Argentina el lunes 6 de junio con material de la multinacional de autopartes Faurecia, proveedora de Volkswagen, el miércoles 8 salió de Ezeiza hacia Uruguay para recargar combustible, pero ante la negativa uruguaya retornó a Buenos Aires.Allí quedó retenido por sospechas sobre los motivos de su vuelo y se les retuvo el pasaporte a cinco tripulantes iraníes mientras se los investiga, el equipo de operaciones lo componen, además, 14 venezolanos.El titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, ratificó que no se encontraron irregularidades entre los tripulantes y desmintió las versiones arrojadas por dirigentes de la oposición que vinculan al avión con el terrorismo: "Es una vergüenza lo que está haciendo la oposición, jugando con la sensibilidad del pueblo por los atentados a la Asociación Mutual Israelita Argentina -AMIA- y a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas -DAIA-”.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

