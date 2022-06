https://mundo.sputniknews.com/20220614/la-justicia-argentina-allana-hotel-donde-se-alojan-iranies-que-viajaban-en-avion-venezolano-1126755311.html

La Justicia argentina allana hotel donde se alojan iraníes que viajaban en avión venezolano

BUENOS AIRES (Sputnik) — El juez federal argentino Federico Villena encabezó en la madrugada de este 14 de junio un allanamiento en el hotel donde se... 14.06.2022, Sputnik Mundo

"Allanamiento en el hotel donde se alojan los iraníes", informaron fuentes judiciales a las que accedió la Agencia Sputnik.En el marco de este operativo, ordenado por el magistrado, se requisaron teléfonos celulares, ordenadores y documentos en el hotel Plaza Central del partido bonaerense de Canning, donde se hospedan los 14 ciudadanos venezolanos y los cinco iraníes que viajaban en el avión de la empresa Transportes Cargo del Sur (Emtrasur), aerolínea de carga de la compañía estatal venezolana Conviasa.La Policía Federal, a cargo del allanamiento, también revisó todas las habitaciones del hotel.El procedimiento comenzó a las 1.30 hora local (4.30 GMT), dentro de una causa en la que se decretó el secreto de sumario y en la que la fiscal Cecilia Incardona requirió avanzar con la investigación, aunque no se ha determinado ningún delito ni hay alertas rojas o pedidos de captura sobre los 19 viajeros.El juez Villena, del municipio bonaerense de Lomas de Zamora, ordenó el 13 de junio que se retuvieran por 72 horas los pasaportes de los cinco ciudadanos iraníes.El magistrado también reclamó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria que le informe sobre cualquier movimiento relacionado con la aeronave, que aterrizó el 6 de junio en la terminal de Ezeiza.Debido a que en Argentina no lograban que ninguna empresa le proveyera combustible, por temor a las sanciones a las que podría recurrir EEUU, el 8 de junio el avión emprendió vuelo hacia Uruguay, pero el país prohibió que la aeronave sobrevolara el espacio aéreo del país, medida que también adoptaron Brasil y Paraguay.El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, señaló el 13 de junio que el nombre de uno de los ciudadanos iraníes, Gholamreza Ghasemi, coincide con el de un miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, aunque todavía no no está confirmado que se trate de la misma persona.Diputados opositores presentaron el 10 de junio un pedido de informes al Gobierno, que tramitaron a través del Congreso.Por las preguntas del diputado, se infiere que el avión había sido propiedad de la empresa iraní —sancionada por EEUU— Mahan Air, que en enero de este año lo traspasó a la venezolana Emtrasur.El juez Villena rechazó el 12 de junio tramitar un habeas corpus (demanda de justificación de arresto), interpuesto por el abogado Rafael Resnick Brenner, quien se presentó en nombre de todos los pasajeros, por el que solicitaba se liberase el avión y le fueran devueltos los pasaportes a los viajeros.Entre tanto, el magistrado aceptó como querellante en la causa a una de las organizaciones judías más importantes del país, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que presentó una denuncia al respecto para investigar el ingreso del avión al país.

