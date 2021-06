https://mundo.sputniknews.com/20210611/dossier-de-la-muerte-en-guatemala-familiares-de-victimas-de-la-represion-reclaman-justicia-1113149461.html

Dossier de la muerte en Guatemala: familiares de víctimas de la represión reclaman Justicia

Exmilitares fueron a prisión preventiva mientras otros deberán declarar por la causa 'Diario Militar’, sobre 183 personas secuestradas, torturadas y desaparecidas entre 1982 y 1985. 'En Órbita' dialogó con el denunciante Paulo Estrada Velázquez, familiar de víctimas de estos delitos.

Dossier de la muerte en Guatemala: familiares de víctimas de represión reclaman Justicia Exmilitares fueron a prisión preventiva mientras otros deben declarar por la causa 'Diario Militar’, sobre 183 personas secuestradas, torturadas y desaparecidas entre 1982 y 1985. 'En Órbita' dialogó con el denunciante Paulo Estrada Velázquez, familiar de víctimas de estos delitos.

Seis exmilitares recibieron prisión preventiva y otros seis deberán declarar a partir del 21 de junio. El documento "Diario Militar" o "Dossier de la Muerte" registra actividades y datos de 183 personas secuestradas, torturadas y desaparecidas entre 1982 y 1985. Las personas procesadas integraban la estructura clandestina de inteligencia militar que funcionó durante la dictadura de esos años. En Órbita conversó con Paulo Estrada Velázquez, uno de los denunciantes tanto en la Justicia nacional como a nivel internacional, e hijo de Otto Estrada Illescas y sobrino de Julio Alberto Estrada Illescas, integrantes del Partido Guatemalteco del Trabajo, desaparecidos en 1984. El juez a cargo del caso, Miguel Ángel Gálvez, ordenó al Ministerio Público concluir la investigación en tres meses para luego presentar la acusación formal. En la resolución, el magistrado se refirió a las amenazas y vigilancia que sufrieron los querellantes durante el proceso y las catalogó de "preocupantes". Las primeras denuncias se presentaron en los años ochenta, se retomaron en 1999 a raíz de la aparición del Diario Militar pero la investigación tomó fuerza en 2011. En 2004, familias de las víctimas se presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que había obligado al Estado a investigar. Y también a brindar asistencia psicológica, indemnizar y construir un parque en honor a las víctimas, entre otras medidas que casi en su totalidad no se han cumplido. "No hay voluntad política por parte del Estado, que incluso en 2014 cayó en desacato por incumplir sentencias de la CIDH. Fue una política del Gobierno de Otto Pérez Molina [2012-2015] que se ha mantenido con el de Jimmy Morales [2016-2020]. Y luego [Gobierno de Alejandro Giammattei] están tratando de meter una amnistía o propuesta de punto final" sobre el tema, lamentó el entrevistado.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— el comienzo de la Copa América de Brasil tras la aprobación del Tribunal Supremo Federal. Y además el primer día de la cumbre del G7 en Reino Unido, con temas como la pandemia y la reactivación económica mundial.Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

